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Группа диверсантов ВСУ попыталась проникнуть на ЗАЭС, их ликвидировали - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/zaes-1823319723.html
Группа диверсантов ВСУ попыталась проникнуть на ЗАЭС, их ликвидировали
Группа диверсантов ВСУ попыталась проникнуть на ЗАЭС, их ликвидировали - РИА Новости, 12.10.2022
Группа диверсантов ВСУ попыталась проникнуть на ЗАЭС, их ликвидировали
Силовики ликвидировали несколько десятков украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на территории Запорожской АЭС, заявил врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:42
2022-10-12T12:33
запорожская аэс
евгений балицкий
специальная военная операция на украине
днепр (город)
киев
токмак
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Силовики ликвидировали несколько десятков украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на территории Запорожской АЭС, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "России 24"."Были попытки противника проникнуть, диверсионные группы пытаются проникнуть. Наши войска дают им отпор, топят частично лодки. &lt;...&gt; Те, которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад", — сказал чиновник.Также ВСУ провели разведку боем в районе между Васильевкой и Токмаком, чтобы "прощупать" оборону.Создавать вокруг станции зону безопасности — "это вопрос договоренности с американцами" и "подведомственным" Вашингтону президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжил Балицкий.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.
https://ria.ru/20221012/zaes-1823309159.html
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запорожская аэс, евгений балицкий, днепр (город), киев, токмак
Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Киев, Токмак
11:42 12.10.2022 (обновлено: 12:33 12.10.2022)
 
Группа диверсантов ВСУ попыталась проникнуть на ЗАЭС, их ликвидировали

Балицкий: 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на ЗАЭС, ликвидировали

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Силовики ликвидировали несколько десятков украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на территории Запорожской АЭС, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "России 24".
"Были попытки противника проникнуть, диверсионные группы пытаются проникнуть. Наши войска дают им отпор, топят частично лодки. <...> Те, которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад", — сказал чиновник.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:01
ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения, заявил Гросси
Также ВСУ провели разведку боем в районе между Васильевкой и Токмаком, чтобы "прощупать" оборону.
Создавать вокруг станции зону безопасности — "это вопрос договоренности с американцами" и "подведомственным" Вашингтону президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжил Балицкий.
"Сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через четыре дня они опять запустят по станции обстрел. <...> Договариваться, пока мы не отодвинули линию фронта хотя бы на сто километров от станции, на сегодняшний день, я думаю, это крайне небезопасно", — пояснил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
10:42
Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС не стоит, заявили в Энергодаре
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийДнепр (город)КиевТокмак
 
 
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