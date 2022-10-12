https://ria.ru/20221012/zaes-1823319723.html

Группа диверсантов ВСУ попыталась проникнуть на ЗАЭС, их ликвидировали

Группа диверсантов ВСУ попыталась проникнуть на ЗАЭС, их ликвидировали - РИА Новости, 12.10.2022

Группа диверсантов ВСУ попыталась проникнуть на ЗАЭС, их ликвидировали

Силовики ликвидировали несколько десятков украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на территории Запорожской АЭС, заявил врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:42

2022-10-12T11:42

2022-10-12T12:33

запорожская аэс

евгений балицкий

специальная военная операция на украине

днепр (город)

киев

токмак

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Силовики ликвидировали несколько десятков украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на территории Запорожской АЭС, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "России 24"."Были попытки противника проникнуть, диверсионные группы пытаются проникнуть. Наши войска дают им отпор, топят частично лодки. <...> Те, которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад", — сказал чиновник.Также ВСУ провели разведку боем в районе между Васильевкой и Токмаком, чтобы "прощупать" оборону.Создавать вокруг станции зону безопасности — "это вопрос договоренности с американцами" и "подведомственным" Вашингтону президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжил Балицкий.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.

https://ria.ru/20221012/zaes-1823309159.html

https://ria.ru/20221012/zaes-1823302704.html

днепр (город)

киев

токмак

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запорожская аэс, евгений балицкий, днепр (город), киев, токмак