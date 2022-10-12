11:42 12.10.2022 (обновлено: 12:33 12.10.2022)
Группа диверсантов ВСУ попыталась проникнуть на ЗАЭС, их ликвидировали
Балицкий: 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на ЗАЭС, ликвидировали
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Силовики ликвидировали несколько десятков украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на территории Запорожской АЭС, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "России 24".
"Были попытки противника проникнуть, диверсионные группы пытаются проникнуть. Наши войска дают им отпор, топят частично лодки. <...> Те, которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад", — сказал чиновник.
Создавать вокруг станции зону безопасности — "это вопрос договоренности с американцами" и "подведомственным" Вашингтону президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжил Балицкий.
"Сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через четыре дня они опять запустят по станции обстрел. <...> Договариваться, пока мы не отодвинули линию фронта хотя бы на сто километров от станции, на сегодняшний день, я думаю, это крайне небезопасно", — пояснил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.