https://ria.ru/20221012/zaes-1823316158.html

Радиационный фон на ЗАЭС в норме, заявил Балицкий

Радиационный фон на ЗАЭС в норме, заявил Балицкий - РИА Новости, 12.10.2022

Радиационный фон на ЗАЭС в норме, заявил Балицкий

Запорожской АЭС сейчас ничего не угрожает, радиационный фон в норме, станция работает на обеспечение своих нужд, заявил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:30

2022-10-12T11:30

2022-10-12T11:30

евгений балицкий

энергодар

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Запорожской АЭС сейчас ничего не угрожает, радиационный фон в норме, станция работает на обеспечение своих нужд, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Пока что станции ничего не угрожает, работает, хоть и находится в холодном режиме, то есть она не выдает электричество в сеть, но она работает сама на себя. Для этого у нее существуют все необходимые средства: дизель-генераторы, топливо, персонал. Пока в таком режиме. Радиационный фон в норме", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221012/zaes-1823310130.html

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энергодар

россия

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евгений балицкий, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия