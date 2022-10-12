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Радиационный фон на ЗАЭС в норме, заявил Балицкий - РИА Новости, 12.10.2022
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Радиационный фон на ЗАЭС в норме, заявил Балицкий
Радиационный фон на ЗАЭС в норме, заявил Балицкий - РИА Новости, 12.10.2022
Радиационный фон на ЗАЭС в норме, заявил Балицкий
Запорожской АЭС сейчас ничего не угрожает, радиационный фон в норме, станция работает на обеспечение своих нужд, заявил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:30
2022-10-12T11:30
евгений балицкий
энергодар
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Запорожской АЭС сейчас ничего не угрожает, радиационный фон в норме, станция работает на обеспечение своих нужд, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Пока что станции ничего не угрожает, работает, хоть и находится в холодном режиме, то есть она не выдает электричество в сеть, но она работает сама на себя. Для этого у нее существуют все необходимые средства: дизель-генераторы, топливо, персонал. Пока в таком режиме. Радиационный фон в норме", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221012/zaes-1823310130.html
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евгений балицкий, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Евгений Балицкий, Энергодар, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
11:30 12.10.2022
 
Радиационный фон на ЗАЭС в норме, заявил Балицкий

Балицкий: Запорожской АЭС сейчас ничего не угрожает, радиационный фон в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Запорожской АЭС сейчас ничего не угрожает, радиационный фон в норме, станция работает на обеспечение своих нужд, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Пока что станции ничего не угрожает, работает, хоть и находится в холодном режиме, то есть она не выдает электричество в сеть, но она работает сама на себя. Для этого у нее существуют все необходимые средства: дизель-генераторы, топливо, персонал. Пока в таком режиме. Радиационный фон в норме", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:05Специальная военная операция на Украине
Украинские диверсанты все еще пытаются проникнуть на ЗАЭС, заявил Балицкий
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:50
Власти Финляндии рекомендовали запастись йодом жителям от трех до 40 лет
 
Евгений БалицкийЭнергодарЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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