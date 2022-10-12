Радиационный фон на ЗАЭС в норме, заявил Балицкий
Балицкий: Запорожской АЭС сейчас ничего не угрожает, радиационный фон в норме
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Запорожской АЭС сейчас ничего не угрожает, радиационный фон в норме, станция работает на обеспечение своих нужд, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Пока что станции ничего не угрожает, работает, хоть и находится в холодном режиме, то есть она не выдает электричество в сеть, но она работает сама на себя. Для этого у нее существуют все необходимые средства: дизель-генераторы, топливо, персонал. Пока в таком режиме. Радиационный фон в норме", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.