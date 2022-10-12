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ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения, заявил Гросси - РИА Новости, 12.10.2022
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ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения, заявил Гросси
ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения, заявил Гросси - РИА Новости, 12.10.2022
ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения, заявил Гросси
Запорожская АЭС вновь утратила внешнее энергоснабжение, сообщил в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:01
2022-10-12T12:01
в мире
рафаэль гросси
энергодар
запорожская аэс
магатэ
европа
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ВЕНА, 12 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС вновь утратила внешнее энергоснабжение, сообщил в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси."Сегодня утром наша команда на Запорожской АЭС сообщила мне, что станция потеряла все внешнее питание во второй раз за пять дней. Резервные дизель-генераторы в настоящее время обеспечивают ее электроэнергией для ядерной безопасности и защитных функций", — говорится в публикации.Несколько дней назад станцию уже отключали от внешнего энергоснабжения из-за обстрелов, затем линию удалось восстановить.Как заявил в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС — "это вопрос договоренности с американцами" и "подведомственным" Вашингтону президентом Украины Владимиром Зеленским.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.
https://ria.ru/20221006/grossi-1822089181.html
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в мире, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, магатэ, европа
В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Европа
11:01 12.10.2022 (обновлено: 12:01 12.10.2022)
 
ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения, заявил Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожскую АЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 12 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС вновь утратила внешнее энергоснабжение, сообщил в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
"Сегодня утром наша команда на Запорожской АЭС сообщила мне, что станция потеряла все внешнее питание во второй раз за пять дней. Резервные дизель-генераторы в настоящее время обеспечивают ее электроэнергией для ядерной безопасности и защитных функций", — говорится в публикации.
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Несколько дней назад станцию уже отключали от внешнего энергоснабжения из-за обстрелов, затем линию удалось восстановить.
Как заявил в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС — "это вопрос договоренности с американцами" и "подведомственным" Вашингтону президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через четыре дня они опять запустят по станции обстрел. <...> Договариваться, пока мы не отодвинули линию фронта хотя бы на сто километров от станции, на сегодняшний день, я думаю, это крайне небезопасно", — добавил чиновник.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.
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В миреРафаэль ГроссиЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭЕвропа
 
 
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