https://ria.ru/20221012/zaes-1823309159.html

ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения, заявил Гросси

ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения, заявил Гросси - РИА Новости, 12.10.2022

ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения, заявил Гросси

Запорожская АЭС вновь утратила внешнее энергоснабжение, сообщил в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:01

2022-10-12T11:01

2022-10-12T12:01

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энергодар

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ВЕНА, 12 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС вновь утратила внешнее энергоснабжение, сообщил в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси."Сегодня утром наша команда на Запорожской АЭС сообщила мне, что станция потеряла все внешнее питание во второй раз за пять дней. Резервные дизель-генераторы в настоящее время обеспечивают ее электроэнергией для ядерной безопасности и защитных функций", — говорится в публикации.Несколько дней назад станцию уже отключали от внешнего энергоснабжения из-за обстрелов, затем линию удалось восстановить.Как заявил в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС — "это вопрос договоренности с американцами" и "подведомственным" Вашингтону президентом Украины Владимиром Зеленским.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.

https://ria.ru/20221006/grossi-1822089181.html

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

энергодар

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в мире, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, магатэ, европа