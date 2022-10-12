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По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар - РИА Новости, 12.10.2022
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По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар
По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар - РИА Новости, 12.10.2022
По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар
Российские военные нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава военной администрации региона Валентин РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:32
2022-10-12T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
сумская область
валентин резниченко
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава военной администрации региона Валентин Резниченко.По словам Резниченко, сейчас украинские экстренные службы борются с огнем. После этого энергетики попробуют восстановить поврежденное взрывом оборудование.Кроме того, два района Сумской области остались без света после ударов российских военных, написал в Telegram глава администрации региона Дмитрий Живицкий."Сейчас &lt;...&gt; еще два артиллерийских прилета &lt;...&gt; по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах — аварийное отключение электроэнергии", — уточнил чиновник.Он добавил, что власти опубликуют графики веерных отключений, как только появится возможность составить их "с технической точки зрения".Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что в южных и центральных регионах страны объявили воздушную тревогу. Кроме того, в Николаеве и области раздавались взрывы.Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Из-за ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний — Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества. Также на Украине задерживаются почти половина поездов.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, сумская область, валентин резниченко, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Сумская область, Валентин Резниченко, Россия, Вооруженные силы РФ
12:32 12.10.2022 (обновлено: 14:41 12.10.2022)
 
По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар

В Днепропетровской области заявили о новом ударе по энергетической инфраструктуре

© ГСЧС Украины по Днепропетровской областиУкраинские пожарные на месте взрыва в Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте взрыва в Днепропетровской области
© ГСЧС Украины по Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте взрыва в Днепропетровской области
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава военной администрации региона Валентин Резниченко.
"Очередная атака на область. Третий день подряд бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения", — написал руководитель области.
По словам Резниченко, сейчас украинские экстренные службы борются с огнем. После этого энергетики попробуют восстановить поврежденное взрывом оборудование.
Кроме того, два района Сумской области остались без света после ударов российских военных, написал в Telegram глава администрации региона Дмитрий Живицкий.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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"Сейчас <...> еще два артиллерийских прилета <...> по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах — аварийное отключение электроэнергии", — уточнил чиновник.
Он добавил, что власти опубликуют графики веерных отключений, как только появится возможность составить их "с технической точки зрения".
Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что в южных и центральных регионах страны объявили воздушную тревогу. Кроме того, в Николаеве и области раздавались взрывы.
Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Из-за ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний — Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества. Также на Украине задерживаются почти половина поездов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаСумская областьВалентин РезниченкоРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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