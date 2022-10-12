12:32 12.10.2022 (обновлено: 14:41 12.10.2022)
По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар
В Днепропетровской области заявили о новом ударе по энергетической инфраструктуре
© ГСЧС Украины по Днепропетровской областиУкраинские пожарные на месте взрыва в Днепропетровской области
© ГСЧС Украины по Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте взрыва в Днепропетровской области
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава военной администрации региона Валентин Резниченко.
"Очередная атака на область. Третий день подряд бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения", — написал руководитель области.
По словам Резниченко, сейчас украинские экстренные службы борются с огнем. После этого энергетики попробуют восстановить поврежденное взрывом оборудование.
Кроме того, два района Сумской области остались без света после ударов российских военных, написал в Telegram глава администрации региона Дмитрий Живицкий.
"Сейчас <...> еще два артиллерийских прилета <...> по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах — аварийное отключение электроэнергии", — уточнил чиновник.
Он добавил, что власти опубликуют графики веерных отключений, как только появится возможность составить их "с технической точки зрения".
Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что в южных и центральных регионах страны объявили воздушную тревогу. Кроме того, в Николаеве и области раздавались взрывы.
Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Из-за ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний — Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества. Также на Украине задерживаются почти половина поездов.
Вчера, 08:00Началась новая стадия демонтажа Украины