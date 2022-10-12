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По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар

По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар - РИА Новости, 12.10.2022

По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар

Российские военные нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава военной администрации региона Валентин РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:32

2022-10-12T12:32

2022-10-12T14:41

специальная военная операция на украине

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валентин резниченко

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава военной администрации региона Валентин Резниченко.По словам Резниченко, сейчас украинские экстренные службы борются с огнем. После этого энергетики попробуют восстановить поврежденное взрывом оборудование.Кроме того, два района Сумской области остались без света после ударов российских военных, написал в Telegram глава администрации региона Дмитрий Живицкий."Сейчас <...> еще два артиллерийских прилета <...> по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах — аварийное отключение электроэнергии", — уточнил чиновник.Он добавил, что власти опубликуют графики веерных отключений, как только появится возможность составить их "с технической точки зрения".Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что в южных и центральных регионах страны объявили воздушную тревогу. Кроме того, в Николаеве и области раздавались взрывы.Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Из-за ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний — Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества. Также на Украине задерживаются почти половина поездов.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, сумская область, валентин резниченко, россия, вооруженные силы рф