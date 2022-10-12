https://ria.ru/20221012/voyska-1823527829.html
Ереван ожидает поддержки России в вопросе вывода ВС Азербайджана из страны
Ереван ожидает поддержки России в вопросе вывода ВС Азербайджана из страны - РИА Новости, 12.10.2022
Ереван ожидает поддержки России в вопросе вывода ВС Азербайджана из страны
Армянская сторона ожидает поддержки РФ в вопросе вывода ВС Азербайджана с территории страны, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:55
2022-10-12T20:55
2022-10-12T20:55
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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Армянская сторона ожидает поддержки РФ в вопросе вывода ВС Азербайджана с территории страны, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.По данным пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства, на встрече было "особо отмечена важность незамедлительного вывода азербайджанских вооруженных сил, вторгшихся на суверенную территорию Армении... и соблюдения режима прекращения огня"."Были затронуты вопросы, касающиеся внедрения международных механизмов мониторинга и контроля пограничной ситуации. Министр Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона ожидает однозначной позиции России как стратегического союзника и поддержки в вопросе вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении", - отмечается в сообщении.В пресс-службе заявили, что в контексте урегулирования гуманитарных проблем Мирзоян подчеркнул необходимость неотложного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц."Армянская сторона отметила важность привлечения к ответственности виновных и организаторов внесудебных убийств, пыток и других военных преступлений, совершенных Азербайджаном в отношении армянских военнопленных", - говорится в сообщении.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html
https://ria.ru/20221002/azerbaydzhan-1821007428.html
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в мире, арарат мирзоян, сергей лавров, григорий карасин, азербайджан, россия, армения, совет федерации рф, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров, Григорий Карасин, Азербайджан, Россия, Армения, Совет Федерации РФ, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Ереван ожидает поддержки России в вопросе вывода ВС Азербайджана из страны
МИД Армении: Ереван ожидает поддержки России в вопросе вывода ВС Азербайджана из страны
ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Армянская сторона ожидает поддержки РФ в вопросе вывода ВС Азербайджана с территории страны, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По данным пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства, на встрече было "особо отмечена важность незамедлительного вывода азербайджанских вооруженных сил, вторгшихся на суверенную территорию Армении... и соблюдения режима прекращения огня".
"Были затронуты вопросы, касающиеся внедрения международных механизмов мониторинга и контроля пограничной ситуации. Министр Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона ожидает однозначной позиции России как стратегического союзника и поддержки в вопросе вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе заявили, что в контексте урегулирования гуманитарных проблем Мирзоян подчеркнул необходимость неотложного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.
"Армянская сторона отметила важность привлечения к ответственности виновных и организаторов внесудебных убийств, пыток и других военных преступлений, совершенных Азербайджаном в отношении армянских военнопленных", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном
) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку
заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин
, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина
и премьера Армении Никола Пашиняна
и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ
достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.