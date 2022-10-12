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Рязанские власти опровергли сообщения о второй волне частичной мобилизации
Рязанские власти опровергли сообщения о второй волне частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
Рязанские власти опровергли сообщения о второй волне частичной мобилизации
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе не идёт речь о второй волне частичной мобилизации, дополнительных вводных по параметрам не... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:25
2022-10-12T11:25
2022-10-12T11:26
павел малков
россия
рязанская область
частичная мобилизация в россии
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе не идёт речь о второй волне частичной мобилизации, дополнительных вводных по параметрам не поступало."У нас никакой речи про вторую волну мобилизации не идёт. Есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем. Нет задачи призвать единовременно в один день... Дополнительно по параметрам вводных не поступало", - сказал Малков на пресс-конференции в среду, не уточнив количественные данные по мобилизационному заданию для региона.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация . По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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павел малков, россия, рязанская область, частичная мобилизация в россии
Павел Малков, Россия, Рязанская область, Частичная мобилизация в России
11:25 12.10.2022 (обновлено: 11:26 12.10.2022)
Рязанские власти опровергли сообщения о второй волне частичной мобилизации
Губернатор Рязанской области Малков: речи про вторую волну частичной мобилизации не идет