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Рязанские власти опровергли сообщения о второй волне частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
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Рязанские власти опровергли сообщения о второй волне частичной мобилизации
Рязанские власти опровергли сообщения о второй волне частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
Рязанские власти опровергли сообщения о второй волне частичной мобилизации
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе не идёт речь о второй волне частичной мобилизации, дополнительных вводных по параметрам не... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:25
2022-10-12T11:26
павел малков
россия
рязанская область
частичная мобилизация в россии
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе не идёт речь о второй волне частичной мобилизации, дополнительных вводных по параметрам не поступало."У нас никакой речи про вторую волну мобилизации не идёт. Есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем. Нет задачи призвать единовременно в один день... Дополнительно по параметрам вводных не поступало", - сказал Малков на пресс-конференции в среду, не уточнив количественные данные по мобилизационному заданию для региона.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация . По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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павел малков, россия, рязанская область, частичная мобилизация в россии
Павел Малков, Россия, Рязанская область, Частичная мобилизация в России
11:25 12.10.2022 (обновлено: 11:26 12.10.2022)
 
Рязанские власти опровергли сообщения о второй волне частичной мобилизации

Губернатор Рязанской области Малков: речи про вторую волну частичной мобилизации не идет

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины,
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины,. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе не идёт речь о второй волне частичной мобилизации, дополнительных вводных по параметрам не поступало.
"У нас никакой речи про вторую волну мобилизации не идёт. Есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем. Нет задачи призвать единовременно в один день... Дополнительно по параметрам вводных не поступало", - сказал Малков на пресс-конференции в среду, не уточнив количественные данные по мобилизационному заданию для региона.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация . По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Павел МалковРоссияРязанская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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