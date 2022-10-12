https://ria.ru/20221012/vkontakte-1823316440.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 12.10.2022

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:31

2022-10-12T11:31

2022-10-12T16:29

brand analytics

общество

россия

технологии

вконтакте

происшествия

соцсети

социальные сети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_0:59:2560:1499_1920x0_80_0_0_f1e260d50fc3e3d74a391f28340ca521.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 11.35 мск было зафиксировано 204 жалобы. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга.Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения."У части пользователей могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте". Мы завершаем мероприятия по восстановлению штатной работы "ВКонтакте", - сообщили в пресс-службе соцсети.

https://ria.ru/20221011/klishas-1823171295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

brand analytics, общество, россия, технологии, вконтакте, происшествия, соцсети, социальные сети, интернет