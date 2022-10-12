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В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 12.10.2022
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В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 12.10.2022
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:31
2022-10-12T16:29
brand analytics
общество
россия
технологии
вконтакте
происшествия
соцсети
социальные сети
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 11.35 мск было зафиксировано 204 жалобы. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга.Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения."У части пользователей могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте". Мы завершаем мероприятия по восстановлению штатной работы "ВКонтакте", - сообщили в пресс-службе соцсети.
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brand analytics, общество, россия, технологии, вконтакте, происшествия, соцсети, социальные сети, интернет
Brand Analytics, Общество, Россия, Технологии, ВКонтакте, Происшествия, Соцсети, Социальные сети, Интернет
11:31 12.10.2022 (обновлено: 16:29 12.10.2022)
 
В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.
По состоянию на 11.35 мск было зафиксировано 204 жалобы. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга.
Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения.
"У части пользователей могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте". Мы завершаем мероприятия по восстановлению штатной работы "ВКонтакте", - сообщили в пресс-службе соцсети.
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Brand AnalyticsОбществоРоссияТехнологииВКонтактеПроисшествияСоцсетиСоциальные сетиИнтернет
 
 
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