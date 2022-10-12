https://ria.ru/20221012/vkontakte-1823316440.html
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 12.10.2022
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:31
2022-10-12T11:31
2022-10-12T16:29
brand analytics
общество
россия
технологии
вконтакте
происшествия
соцсети
социальные сети
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" в России жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 11.35 мск было зафиксировано 204 жалобы. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга.Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения."У части пользователей могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте". Мы завершаем мероприятия по восстановлению штатной работы "ВКонтакте", - сообщили в пресс-службе соцсети.
https://ria.ru/20221011/klishas-1823171295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Brand Analytics, Общество, Россия, Технологии, ВКонтакте, Происшествия, Соцсети, Социальные сети, Интернет
11:31 12.10.2022 (обновлено: 16:29 12.10.2022)
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети