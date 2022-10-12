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Генконсульство Японии во Владивостоке сообщило о росте числа заявок на визы

Генконсульство Японии во Владивостоке сообщило о росте числа заявок на визы - РИА Новости, 12.10.2022

Генконсульство Японии во Владивостоке сообщило о росте числа заявок на визы

Сотрудники генерального консульства Японии во Владивостоке отмечают рост числа заявок на получение виз, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:42

2022-10-12T10:42

2022-10-12T10:42

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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Сотрудники генерального консульства Японии во Владивостоке отмечают рост числа заявок на получение виз, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии."Наблюдается увеличение количества заявок. Но на туристические визы не так много желающих, так как из Владивостока в Японию нет прямых рейсов. Нужно лететь через Москву и Стамбул", — сказал собеседник.Он отметил, что сейчас документы оформляются в основном для бизнес-поездок, например, для тех, кто занимается покупкой подержанных автомобилей.С 11 октября в Японии был снят запрет на выдачу туристических виз для индивидуальных путешественников, введенный в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, граждане 68 государств вновь получили возможность посещать страну восходящего солнца с краткосрочными поездками без визы.

https://ria.ru/20221006/viza-1821932774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

владивосток, япония, новости - туризм, виза, туризм, туристы, россия