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Япония впервые за 2,5 года отменила ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 11.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221011/yaponiya-1822979566.html
Япония впервые за 2,5 года отменила ограничения на въезд для туристов
Япония впервые за 2,5 года отменила ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 11.10.2022
Япония впервые за 2,5 года отменила ограничения на въезд для туристов
Япония во вторник отменила введенные в связи с началом пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну, страна открылась для туристов впервые за 2,5 года. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T02:47
2022-10-11T02:47
япония
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токио
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ТОКИО, 11 окт – РИА Новости. Япония во вторник отменила введенные в связи с началом пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну, страна открылась для туристов впервые за 2,5 года.Снимается большинство ограничений, действовавших для въезда с бизнес- и учебными целями. Для этого был снят действовавший запрет на выдачу туристических виз для индивидуальных туристов, а для 68 стран вновь вводится разрешение на краткосрочное посещение Японии без визы.Значительно мягче становятся и меры по предупреждению распространения коронавируса: въезжающим в страну достаточно предъявить сертификат о трехкратной вакцинации одним из видов вакцин, признанных ВОЗ, или отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 72 часа до вылета. Приезжающие в Японию теперь не должны проходить тест на въезде при условии отсутствия симптомов, а также не обязаны проходить карантин. Отменяется и действовавший лимит на въезд до 50 тысяч человек в день.Япония, чья экономика пока не оправилась от удара, нанесенного пандемией, и переживающая сложные времена из-за роста цен на энергоносители, рассчитывает на положительный эффект от открытия страны.До начала пандемии, по данным за 2019 год, в Японию въехали 31,88 миллиона иностранных туристов. Япония занимала 12-е место в мире и третье в Азии по объемам въездного туризма. Экономический эффект от въездного туризма составлял 4,8 триллиона иен (по курсу на тот момент 42,8 миллиарда долларов). До пандемии 80% приходилось на индивидуальный туризм, поэтому ослабление ограничений именно на этот вид туризма должен принести наибольший эффект. Кроме того, правительство рассчитывает, что туристов и бизнесменов привлечет и низкий курс иены, благодаря чему цена на поездку в пересчете на национальную валюту приезжающего становится ощутимо ниже. По данным японских авиакомпаний, спрос на билеты в Японию вырос от 3 до 5 раз в зависимости от сезона. Как ожидается, экономический эффект от роста туризма за счет снятых ограничений составит около 5 триллионов иен (34,5 миллиарда долларов).С 2020 года Япония фактически прекратила выдачу виз всех категорий. Затем в зависимости от эпидемиологической ситуации вводились послабления для определенных категорий граждан, приезжающих с бизнес-целями или на учебу. Однако и они сопровождались жесткими требованиями по пребыванию в Японии. Для туристов же возможность посетить Японию открылась только в июне, но только для малочисленных групп с гидом, который должен был отвечать за соблюдение всех правил и эпидемиологическую безопасность.Также со вторника до начала декабря начинают действовать меры по стимулированию внутреннего туризма: вводятся скидки 40% в пределах 5 тысяч иен (34 доллара) в день для однодневных путешествий или для проживания в гостинице и до 8 тысяч иен в день для туров, включающих гостиницу и транспорт. Также вводятся скидочные купоны на посещение ресторанов и сувенирных магазинов. До 20 октября эти меры не распространяются на жителей Токио.
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япония, азия, токио, воз, новости - туризм, туризм, в мире
Япония, Азия, Токио, ВОЗ, Новости - Туризм, Туризм, В мире, Туризм
02:47 11.10.2022
 
Япония впервые за 2,5 года отменила ограничения на въезд для туристов

Япония отменила введенные из-за начала пандемии коронавируса ограничения на въезд туристов

© Depositphotos / pat138241Улица Саннензака в Киото, Япония
Улица Саннензака в Киото, Япония - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / pat138241
Улица Саннензака в Киото, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 11 окт – РИА Новости. Япония во вторник отменила введенные в связи с началом пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну, страна открылась для туристов впервые за 2,5 года.
Снимается большинство ограничений, действовавших для въезда с бизнес- и учебными целями. Для этого был снят действовавший запрет на выдачу туристических виз для индивидуальных туристов, а для 68 стран вновь вводится разрешение на краткосрочное посещение Японии без визы.
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Значительно мягче становятся и меры по предупреждению распространения коронавируса: въезжающим в страну достаточно предъявить сертификат о трехкратной вакцинации одним из видов вакцин, признанных ВОЗ, или отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 72 часа до вылета. Приезжающие в Японию теперь не должны проходить тест на въезде при условии отсутствия симптомов, а также не обязаны проходить карантин. Отменяется и действовавший лимит на въезд до 50 тысяч человек в день.
Япония, чья экономика пока не оправилась от удара, нанесенного пандемией, и переживающая сложные времена из-за роста цен на энергоносители, рассчитывает на положительный эффект от открытия страны.
До начала пандемии, по данным за 2019 год, в Японию въехали 31,88 миллиона иностранных туристов. Япония занимала 12-е место в мире и третье в Азии по объемам въездного туризма. Экономический эффект от въездного туризма составлял 4,8 триллиона иен (по курсу на тот момент 42,8 миллиарда долларов). До пандемии 80% приходилось на индивидуальный туризм, поэтому ослабление ограничений именно на этот вид туризма должен принести наибольший эффект. Кроме того, правительство рассчитывает, что туристов и бизнесменов привлечет и низкий курс иены, благодаря чему цена на поездку в пересчете на национальную валюту приезжающего становится ощутимо ниже. По данным японских авиакомпаний, спрос на билеты в Японию вырос от 3 до 5 раз в зависимости от сезона. Как ожидается, экономический эффект от роста туризма за счет снятых ограничений составит около 5 триллионов иен (34,5 миллиарда долларов).
С 2020 года Япония фактически прекратила выдачу виз всех категорий. Затем в зависимости от эпидемиологической ситуации вводились послабления для определенных категорий граждан, приезжающих с бизнес-целями или на учебу. Однако и они сопровождались жесткими требованиями по пребыванию в Японии. Для туристов же возможность посетить Японию открылась только в июне, но только для малочисленных групп с гидом, который должен был отвечать за соблюдение всех правил и эпидемиологическую безопасность.
Также со вторника до начала декабря начинают действовать меры по стимулированию внутреннего туризма: вводятся скидки 40% в пределах 5 тысяч иен (34 доллара) в день для однодневных путешествий или для проживания в гостинице и до 8 тысяч иен в день для туров, включающих гостиницу и транспорт. Также вводятся скидочные купоны на посещение ресторанов и сувенирных магазинов. До 20 октября эти меры не распространяются на жителей Токио.
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