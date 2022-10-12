https://ria.ru/20221012/utechka-1823296568.html
В Польше утечка нефти из "Дружбы" будет продолжаться еще несколько часов
В Польше утечка нефти из "Дружбы" будет продолжаться еще несколько часов - РИА Новости, 12.10.2022
В Польше утечка нефти из "Дружбы" будет продолжаться еще несколько часов
Утечка нефти из нефтепровода "Дружба" будет продолжаться еще несколько часов, сообщил журналистам пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:21
2022-10-12T10:21
2022-10-12T10:21
польша
германия
нефтепровод "дружба"
в мире
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Утечка нефти из нефтепровода "Дружба" будет продолжаться еще несколько часов, сообщил журналистам пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский.Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. Причины аварии пока неизвестны."Передача нефти на этой нитке прекращена, и давление в ней падает. Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше", - сказал Кежковский.Он уточнил, что в настоящее время на месте работает аварийная служба Pern, которая занимается откачкой нефтепродукта, вылившегося из нитки нефтепровода."Все действия сейчас концентрируются на защите территории. Это попросту поле кукурузы без застройки. Нет угроз жителям. Действия заключаются в откачке нефтепродукта в предоставленные Pern цистерны. Около 400 кубометров уже было вывезено", - добавил представитель Пожарной стражи.По его словам, говорится о причинах аварии пока рано."О причинах говорить мы сейчас не будем. Еще слишком рано", - заключил Кежковский.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html
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польша, германия, нефтепровод "дружба", в мире
Польша, Германия, Нефтепровод "Дружба", В мире
В Польше утечка нефти из "Дружбы" будет продолжаться еще несколько часов
В Польше заявили, что утечка нефти из "Дружбы" будет продолжаться еще несколько часов
ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Утечка нефти из нефтепровода "Дружба" будет продолжаться еще несколько часов, сообщил журналистам пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский.
Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию
. Причины аварии пока неизвестны.
"Передача нефти на этой нитке прекращена, и давление в ней падает. Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше", - сказал Кежковский.
Он уточнил, что в настоящее время на месте работает аварийная служба Pern, которая занимается откачкой нефтепродукта, вылившегося из нитки нефтепровода.
"Все действия сейчас концентрируются на защите территории. Это попросту поле кукурузы без застройки. Нет угроз жителям. Действия заключаются в откачке нефтепродукта в предоставленные Pern цистерны. Около 400 кубометров уже было вывезено", - добавил представитель Пожарной стражи.
По его словам, говорится о причинах аварии пока рано.
"О причинах говорить мы сейчас не будем. Еще слишком рано", - заключил Кежковский.