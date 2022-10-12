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Зеленский заблокировал активы Януковича и Дерипаски - РИА Новости, 12.10.2022
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Зеленский заблокировал активы Януковича и Дерипаски
Зеленский заблокировал активы Януковича и Дерипаски - РИА Новости, 12.10.2022
Зеленский заблокировал активы Януковича и Дерипаски
Владимир Зеленский подписал указ о блокировке активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:53
2022-10-12T21:53
в мире
виктор янукович
олег дерипаска
михаил фридман
украина
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о блокировке активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски.На сайте Зеленского опубликован указ №694/2022 "О решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", постановляющий ввести в силу соответствующее решение СНБО, в дополнении к которому помимо Виктора Януковича и Олега Дерипаски указаны еще два лица: член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Павел Лебедев и владелец группы компаний "Газ Украина", медиахолдинга UMH Group Сергей Курченко.В документе указан тип санкций - временная блокировка активов и срок их действия - 10 лет.Ранее в октябре украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Украинский блогер Анатолий Шарий, основатель запрещенной на Украине "Партии Шария", комментируя указ, заявил, что санкции против него были введены на два года раньше, чем против Януковича."Через два года после введения санкций против меня Зеленский ввел санкции против Януковича", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
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в мире, виктор янукович, олег дерипаска, михаил фридман, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, российский союз промышленников и предпринимателей, газ украина
В мире, Виктор Янукович, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Украина, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Российский союз промышленников и предпринимателей, Газ Украина
21:53 12.10.2022
 
Зеленский заблокировал активы Януковича и Дерипаски

Зеленский подписал указ о блокировке активов Януковича и Дерипаски

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о блокировке активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски.
На сайте Зеленского опубликован указ №694/2022 "О решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", постановляющий ввести в силу соответствующее решение СНБО, в дополнении к которому помимо Виктора Януковича и Олега Дерипаски указаны еще два лица: член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Павел Лебедев и владелец группы компаний "Газ Украина", медиахолдинга UMH Group Сергей Курченко.
В документе указан тип санкций - временная блокировка активов и срок их действия - 10 лет.
Ранее в октябре украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Украинский блогер Анатолий Шарий, основатель запрещенной на Украине "Партии Шария", комментируя указ, заявил, что санкции против него были введены на два года раньше, чем против Януковича.
"Через два года после введения санкций против меня Зеленский ввел санкции против Януковича", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
21:18
Зеленский запросил внешние кредиты на закупку газа и угля
 
В миреВиктор ЯнуковичОлег ДерипаскаМихаил ФридманУкраинаРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРоссийский союз промышленников и предпринимателейГаз Украина
 
 
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