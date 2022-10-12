Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили обязать школы бороться с травлей детей - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/travlya-1823430039.html
В Госдуме предложили обязать школы бороться с травлей детей
В Госдуме предложили обязать школы бороться с травлей детей - РИА Новости, 12.10.2022
В Госдуме предложили обязать школы бороться с травлей детей
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, которым предлагается обязать школы бороться с травлей учащихся, кроме того, проектом закрепляется понятие "травля" и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:26
2022-10-12T16:26
общество
яна лантратова
сергей миронов
сергей неверов
госдума рф
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2b6ed494a4f8a211604e17771b6209d5.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, которым предлагается обязать школы бороться с травлей учащихся, кроме того, проектом закрепляется понятие "травля" и субъектный состав травли, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости.Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от "Единой России", "Справедливой России – За правду", КПРФ и ЛДПР. В том числе, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, глава комитета ГД по семье Нина Останина, вице-спикеры ГД Сергей Неверов, Петр Толстой, Анна Кузнецова."Законопроект предлагает закрепить понятие травли, определяет субъектный состав травли, а также формирует основу для дальнейшего составления государственной программы профилактики травли и единого стандарта профилактики травли. Понятие травли, предложенное в законопроекте, охватывает все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося", - сказала Лантратова РИА Новости.Уточняется, что отдельными видами травли признаются, в том числе, бойкот, исключение из формальной или неформальной группы, обращение с использованием оскорбительных прозвищ, обсуждение физических, психологических, интеллектуальных особенностей и недостатков жертвы травли, ее поведения, высказываний, кибербуллинг.Согласно пояснительной записке к законопроекту, проблема школьной травли является проблемой отношений в среде несовершеннолетних в целом.Кроме того, законопроектом предлагается разработать механизм оценки психологической обстановки в школах для выявления случаев травли, неблагоприятной психологической обстановки в коллективе.Законопроект вносит изменения в КоАП, по ним непринятие образовательной организацией локальных нормативных актов, направленных на профилактику там травли и на эффективное применение мер по реагированию на травлю влечет наложение административного штрафа на такую организацию в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.Кроме того, непринятие мер по профилактике и эффективному применению мер реагирования на травлю влечет наложение административного штрафа на организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221011/otsrochka-1823238689.html
https://ria.ru/20221010/psikhologi-1822707026.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c3dbe36df1919f5118fe6f4b687e486e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, яна лантратова, сергей миронов, сергей неверов, госдума рф, дети
Общество, Яна Лантратова, Сергей Миронов, Сергей Неверов, Госдума РФ, Дети
16:26 12.10.2022
 
В Госдуме предложили обязать школы бороться с травлей детей

Депутаты Госдумы подготовили проект, который обяжет школы бороться с травлей учащихся

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, которым предлагается обязать школы бороться с травлей учащихся, кроме того, проектом закрепляется понятие "травля" и субъектный состав травли, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от "Единой России", "Справедливой России – За правду", КПРФ и ЛДПР. В том числе, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, глава комитета ГД по семье Нина Останина, вице-спикеры ГД Сергей Неверов, Петр Толстой, Анна Кузнецова.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 21:18Специальная военная операция на Украине
Депутат ГД попросила отсрочку для родителей, воспитывающих детей-инвалидов
"Законопроект предлагает закрепить понятие травли, определяет субъектный состав травли, а также формирует основу для дальнейшего составления государственной программы профилактики травли и единого стандарта профилактики травли. Понятие травли, предложенное в законопроекте, охватывает все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося", - сказала Лантратова РИА Новости.
Уточняется, что отдельными видами травли признаются, в том числе, бойкот, исключение из формальной или неформальной группы, обращение с использованием оскорбительных прозвищ, обсуждение физических, психологических, интеллектуальных особенностей и недостатков жертвы травли, ее поведения, высказываний, кибербуллинг.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, проблема школьной травли является проблемой отношений в среде несовершеннолетних в целом.
Кроме того, законопроектом предлагается разработать механизм оценки психологической обстановки в школах для выявления случаев травли, неблагоприятной психологической обстановки в коллективе.
"Независимая оценка психологической обстановки в организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года в отношении одной и той же организации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроект вносит изменения в КоАП, по ним непринятие образовательной организацией локальных нормативных актов, направленных на профилактику там травли и на эффективное применение мер по реагированию на травлю влечет наложение административного штрафа на такую организацию в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Кроме того, непринятие мер по профилактике и эффективному применению мер реагирования на травлю влечет наложение административного штрафа на организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
Нина Останина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 09:44
В Госдуме разрабатывают законопроект о создании службы психологов
 
ОбществоЯна ЛантратоваСергей МироновСергей НеверовГосдума РФДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала