https://ria.ru/20221012/travlya-1823430039.html

В Госдуме предложили обязать школы бороться с травлей детей

В Госдуме предложили обязать школы бороться с травлей детей - РИА Новости, 12.10.2022

В Госдуме предложили обязать школы бороться с травлей детей

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, которым предлагается обязать школы бороться с травлей учащихся, кроме того, проектом закрепляется понятие "травля" и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:26

2022-10-12T16:26

2022-10-12T16:26

общество

яна лантратова

сергей миронов

сергей неверов

госдума рф

дети

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, которым предлагается обязать школы бороться с травлей учащихся, кроме того, проектом закрепляется понятие "травля" и субъектный состав травли, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости.Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от "Единой России", "Справедливой России – За правду", КПРФ и ЛДПР. В том числе, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, глава комитета ГД по семье Нина Останина, вице-спикеры ГД Сергей Неверов, Петр Толстой, Анна Кузнецова."Законопроект предлагает закрепить понятие травли, определяет субъектный состав травли, а также формирует основу для дальнейшего составления государственной программы профилактики травли и единого стандарта профилактики травли. Понятие травли, предложенное в законопроекте, охватывает все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося", - сказала Лантратова РИА Новости.Уточняется, что отдельными видами травли признаются, в том числе, бойкот, исключение из формальной или неформальной группы, обращение с использованием оскорбительных прозвищ, обсуждение физических, психологических, интеллектуальных особенностей и недостатков жертвы травли, ее поведения, высказываний, кибербуллинг.Согласно пояснительной записке к законопроекту, проблема школьной травли является проблемой отношений в среде несовершеннолетних в целом.Кроме того, законопроектом предлагается разработать механизм оценки психологической обстановки в школах для выявления случаев травли, неблагоприятной психологической обстановки в коллективе.Законопроект вносит изменения в КоАП, по ним непринятие образовательной организацией локальных нормативных актов, направленных на профилактику там травли и на эффективное применение мер по реагированию на травлю влечет наложение административного штрафа на такую организацию в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.Кроме того, непринятие мер по профилактике и эффективному применению мер реагирования на травлю влечет наложение административного штрафа на организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221011/otsrochka-1823238689.html

https://ria.ru/20221010/psikhologi-1822707026.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, яна лантратова, сергей миронов, сергей неверов, госдума рф, дети