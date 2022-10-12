Рейтинг@Mail.ru
Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах в Казахстане - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/tokaev-1823331301.html
Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах в Казахстане
Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах в Казахстане - РИА Новости, 12.10.2022
Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах в Казахстане
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы главы государства, следует из трансляции заседания... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:15
2022-10-12T13:20
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
нурлан абдиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821876342_0:104:3139:1869_1920x0_80_0_0_6c10b3fe7bc599d4b438ff9ed3295e73.jpg
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы главы государства, следует из трансляции заседания Центральной избирательной комиссии, которая велась в среду.Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах поступили в Центризбирком 7 октября, решение о его соответствии предъявляемым к кандидатам требованиям ЦИК принял 8 октября."Прошу проголосовать за принятие постановления о регистрации Токаева Касым-Жомарта Кемелевича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 20 ноября 2022 года. Кто поддерживает? Единогласно, спасибо. Постановление принимается", - сказал председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров, выступая на заседании.Таким образом, добавил он, ЦИК зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты.Как пояснил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенные лица собрали в поддержку Токаева подписи 399 809 граждан во всех регионах страны, из них проверены 141 045, достоверными признаны 140 167.Удостоверение кандидата представители ЦИК вручили доверенному лицу Токаева - лидеру правящей партии "Аманат", спикеру мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлану Кошанову.Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября. Токаев примет в них участие как кандидат от народной коалиции общественно-политических сил.Кандидат в президенты должен быть гражданином республики по рождению, проживать на территории Казахстана последние 15 лет, иметь высшее образование. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет и свободно владеть государственным языком.Согласно законодательству, для регистрации кандидатом претендентам должны быть выданы листы для сбора подписей в их поддержку. ЦИК ранее сообщал, что за каждого кандидата нужно собрать не менее 118 273 достоверных подписей избирателей.Этап регистрации кандидатов завершится в 18.00 (15.00 мск) 21 октября, после чего стартует период предвыборной агитации, которая продлится вплоть до "дня тишины" в канун выборов, то есть до 00.00 19 ноября (21.00 мск 18 ноября).
https://ria.ru/20221012/kazakhstan-1823274198.html
https://ria.ru/20221012/astana-1823313836.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821876342_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1fc0806263effad2eac9c6683e8e2814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, нурлан абдиров
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Нурлан Абдиров
12:15 12.10.2022 (обновлено: 13:20 12.10.2022)
 
Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах в Казахстане

Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах президента в Казахстане

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы главы государства, следует из трансляции заседания Центральной избирательной комиссии, которая велась в среду.
Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах поступили в Центризбирком 7 октября, решение о его соответствии предъявляемым к кандидатам требованиям ЦИК принял 8 октября.
"Прошу проголосовать за принятие постановления о регистрации Токаева Касым-Жомарта Кемелевича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 20 ноября 2022 года. Кто поддерживает? Единогласно, спасибо. Постановление принимается", - сказал председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров, выступая на заседании.
Таким образом, добавил он, ЦИК зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты.
Граница России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 06:44
Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции
Как пояснил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенные лица собрали в поддержку Токаева подписи 399 809 граждан во всех регионах страны, из них проверены 141 045, достоверными признаны 140 167.
Удостоверение кандидата представители ЦИК вручили доверенному лицу Токаева - лидеру правящей партии "Аманат", спикеру мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлану Кошанову.
Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября. Токаев примет в них участие как кандидат от народной коалиции общественно-политических сил.
Кандидат в президенты должен быть гражданином республики по рождению, проживать на территории Казахстана последние 15 лет, иметь высшее образование. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет и свободно владеть государственным языком.
Согласно законодательству, для регистрации кандидатом претендентам должны быть выданы листы для сбора подписей в их поддержку. ЦИК ранее сообщал, что за каждого кандидата нужно собрать не менее 118 273 достоверных подписей избирателей.
Этап регистрации кандидатов завершится в 18.00 (15.00 мск) 21 октября, после чего стартует период предвыборной агитации, которая продлится вплоть до "дня тишины" в канун выборов, то есть до 00.00 19 ноября (21.00 мск 18 ноября).
Бронетехника и отряд полиции дежурят у аэропорта Астаны. 12 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 11:19
В районе аэропорта Астаны заметили военную технику
 
КазахстанВ миреКасым-Жомарт ТокаевНурлан Абдиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала