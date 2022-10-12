https://ria.ru/20221012/tokaev-1823331301.html

Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах в Казахстане

Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах в Казахстане - РИА Новости, 12.10.2022

Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах в Казахстане

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы главы государства, следует из трансляции заседания... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:15

2022-10-12T12:15

2022-10-12T13:20

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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы главы государства, следует из трансляции заседания Центральной избирательной комиссии, которая велась в среду.Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах поступили в Центризбирком 7 октября, решение о его соответствии предъявляемым к кандидатам требованиям ЦИК принял 8 октября."Прошу проголосовать за принятие постановления о регистрации Токаева Касым-Жомарта Кемелевича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 20 ноября 2022 года. Кто поддерживает? Единогласно, спасибо. Постановление принимается", - сказал председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров, выступая на заседании.Таким образом, добавил он, ЦИК зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты.Как пояснил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенные лица собрали в поддержку Токаева подписи 399 809 граждан во всех регионах страны, из них проверены 141 045, достоверными признаны 140 167.Удостоверение кандидата представители ЦИК вручили доверенному лицу Токаева - лидеру правящей партии "Аманат", спикеру мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлану Кошанову.Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября. Токаев примет в них участие как кандидат от народной коалиции общественно-политических сил.Кандидат в президенты должен быть гражданином республики по рождению, проживать на территории Казахстана последние 15 лет, иметь высшее образование. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет и свободно владеть государственным языком.Согласно законодательству, для регистрации кандидатом претендентам должны быть выданы листы для сбора подписей в их поддержку. ЦИК ранее сообщал, что за каждого кандидата нужно собрать не менее 118 273 достоверных подписей избирателей.Этап регистрации кандидатов завершится в 18.00 (15.00 мск) 21 октября, после чего стартует период предвыборной агитации, которая продлится вплоть до "дня тишины" в канун выборов, то есть до 00.00 19 ноября (21.00 мск 18 ноября).

https://ria.ru/20221012/kazakhstan-1823274198.html

https://ria.ru/20221012/astana-1823313836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, нурлан абдиров