https://ria.ru/20221012/terrorizm-1823453638.html
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 12.10.2022
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом
Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдёт в Астане 14 октября, обсудят актуальные международные темы, обеспечение безопасности, утвердят... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:12
2022-10-12T17:12
2022-10-12T17:12
юрий ушаков
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдёт в Астане 14 октября, обсудят актуальные международные темы, обеспечение безопасности, утвердят обновлённую программу сотрудничества в борьбе с терроризмом на 2023-2025 годы, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Предполагается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным международным темам, обсудят проблемы обеспечения безопасности. Кроме того, имеется в виду утвердить обновленную программу сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы, принять решение о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ, подписать Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции", - сказал Ушаков.Кроме этого, предполагается подписание соглашения об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участниц содружества. На саммите также будет заслушан доклад председателя Совета межпарламентской ассамблеи СНГ, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.С целью популяризации русского языка как средства международного общения лидеры планируют принять решение о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка, добавил представитель Кремля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий ушаков, астана, снг, одкб, валентина матвиенко, в мире, россия
Юрий Ушаков, Астана, СНГ, ОДКБ, Валентина Матвиенко, В мире, Россия
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом
Ушаков: лидеры стран СНГ в Астане утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом