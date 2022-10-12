Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/terrorizm-1823453638.html
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 12.10.2022
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом
Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдёт в Астане 14 октября, обсудят актуальные международные темы, обеспечение безопасности, утвердят... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:12
2022-10-12T17:12
юрий ушаков
астана
снг
одкб
валентина матвиенко
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдёт в Астане 14 октября, обсудят актуальные международные темы, обеспечение безопасности, утвердят обновлённую программу сотрудничества в борьбе с терроризмом на 2023-2025 годы, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Предполагается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным международным темам, обсудят проблемы обеспечения безопасности. Кроме того, имеется в виду утвердить обновленную программу сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы, принять решение о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ, подписать Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции", - сказал Ушаков.Кроме этого, предполагается подписание соглашения об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участниц содружества. На саммите также будет заслушан доклад председателя Совета межпарламентской ассамблеи СНГ, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.С целью популяризации русского языка как средства международного общения лидеры планируют принять решение о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка, добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20221012/ucheniya-1823346435.html
https://ria.ru/20221012/sng-1823452024.html
астана
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_49:0:672:467_1920x0_80_0_0_08ef4d73fdde0051a9fb78b0f2c76948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий ушаков, астана, снг, одкб, валентина матвиенко, в мире, россия
Юрий Ушаков, Астана, СНГ, ОДКБ, Валентина Матвиенко, В мире, Россия
17:12 12.10.2022
 
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом

Ушаков: лидеры стран СНГ в Астане утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдёт в Астане 14 октября, обсудят актуальные международные темы, обеспечение безопасности, утвердят обновлённую программу сотрудничества в борьбе с терроризмом на 2023-2025 годы, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Предполагается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным международным темам, обсудят проблемы обеспечения безопасности. Кроме того, имеется в виду утвердить обновленную программу сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы, принять решение о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ, подписать Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции", - сказал Ушаков.
Военнослужащие во время учений Иссык-Куль Антитеррор-2018 в Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 13:11
Военные СНГ решили нарастить интенсивность совместных учений
Кроме этого, предполагается подписание соглашения об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участниц содружества. На саммите также будет заслушан доклад председателя Совета межпарламентской ассамблеи СНГ, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
С целью популяризации русского языка как средства международного общения лидеры планируют принять решение о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка, добавил представитель Кремля.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 17:08
Следующий саммит СНГ планируется провести в Бишкеке
 
Юрий УшаковАстанаСНГОДКБВалентина МатвиенкоВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала