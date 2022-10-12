https://ria.ru/20221012/terrorizm-1823453638.html

Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом

Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 12.10.2022

Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом

Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдёт в Астане 14 октября, обсудят актуальные международные темы, обеспечение безопасности, утвердят... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:12

2022-10-12T17:12

2022-10-12T17:12

юрий ушаков

астана

снг

одкб

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в мире

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдёт в Астане 14 октября, обсудят актуальные международные темы, обеспечение безопасности, утвердят обновлённую программу сотрудничества в борьбе с терроризмом на 2023-2025 годы, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Предполагается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным международным темам, обсудят проблемы обеспечения безопасности. Кроме того, имеется в виду утвердить обновленную программу сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы, принять решение о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ, подписать Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции", - сказал Ушаков.Кроме этого, предполагается подписание соглашения об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участниц содружества. На саммите также будет заслушан доклад председателя Совета межпарламентской ассамблеи СНГ, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.С целью популяризации русского языка как средства международного общения лидеры планируют принять решение о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка, добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20221012/ucheniya-1823346435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

юрий ушаков, астана, снг, одкб, валентина матвиенко, в мире, россия