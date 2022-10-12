https://ria.ru/20221012/tekhnologii-1823457942.html

В Госдуме одобрили внедрение "умных" технологий в городах и селах

В Госдуме одобрили внедрение "умных" технологий в городах и селах - РИА Новости, 12.10.2022

В Госдуме одобрили внедрение "умных" технологий в городах и селах

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП)... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:18

2022-10-12T17:18

2022-10-12T17:22

технологии

андрей турчак

россия

госдума рф

совет федерации рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП) внедрять так называемые "умные" технологии в городах и селах России, теперь на рассмотрение Думы документ может быть вынесен 18 октября.Действующее законодательство допускает заключение соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессионных соглашений (КС) в отношении объектов информационных технологий (компьютерных программ, баз данных, информационных систем, сайтов в сетях, в состав которых входят такие программы и базы данных), а также технических средств обеспечения функционирования этих объектов.Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", разрешает заключать в отношении таких объектов и соглашения о МЧП. Органы местного самоуправления работают "на земле" и хорошо знают потребности жителей, поэтому цифровые технологии в муниципалитетах - это реальная польза для людей, пояснял ранее один из его авторов, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.Комитет по экономполитике обращает внимание, что планируемые к заключению соглашения о МЧП должны быть интегрированы в общую систему цифровизации страны и соотнесены с архитектурой государственных информационных систем. "В противном случае возникают серьезные риски создания на муниципальном уровне проектов в сфере информационных технологий, по своим техническим характеристикам не совместимых с существующими информационными системами", - указывается в заключении комитета.Законопроект также предусматривает возможность использования концессионером существующих результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат ему на момент заключения КС, при разработке новых объектов информационных технологий. Концессионер также в рамках концессионных соглашений будет вправе использовать объекты информационных технологий и технических средств обеспечения их функционирования в целях осуществления предпринимательской и иной деятельности.Однако комитет по экономполитике полагает, что такие изменения требуют дополнительного обсуждения, поскольку "создают угрозу конфиденциальности сведений, содержащих государственную и коммерческую тайну и используемых при реализации проекта, а также риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и использования персональных данных третьих лиц".

https://ria.ru/20221012/travlya-1823430039.html

https://ria.ru/20221012/biznes-1823310296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, андрей турчак, россия, госдума рф, совет федерации рф, единая россия