https://ria.ru/20221012/tekhnologii-1823457942.html
В Госдуме одобрили внедрение "умных" технологий в городах и селах
В Госдуме одобрили внедрение "умных" технологий в городах и селах - РИА Новости, 12.10.2022
В Госдуме одобрили внедрение "умных" технологий в городах и селах
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП)... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:18
2022-10-12T17:18
2022-10-12T17:22
технологии
андрей турчак
россия
госдума рф
совет федерации рф
единая россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП) внедрять так называемые "умные" технологии в городах и селах России, теперь на рассмотрение Думы документ может быть вынесен 18 октября.Действующее законодательство допускает заключение соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессионных соглашений (КС) в отношении объектов информационных технологий (компьютерных программ, баз данных, информационных систем, сайтов в сетях, в состав которых входят такие программы и базы данных), а также технических средств обеспечения функционирования этих объектов.Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", разрешает заключать в отношении таких объектов и соглашения о МЧП. Органы местного самоуправления работают "на земле" и хорошо знают потребности жителей, поэтому цифровые технологии в муниципалитетах - это реальная польза для людей, пояснял ранее один из его авторов, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.Комитет по экономполитике обращает внимание, что планируемые к заключению соглашения о МЧП должны быть интегрированы в общую систему цифровизации страны и соотнесены с архитектурой государственных информационных систем. "В противном случае возникают серьезные риски создания на муниципальном уровне проектов в сфере информационных технологий, по своим техническим характеристикам не совместимых с существующими информационными системами", - указывается в заключении комитета.Законопроект также предусматривает возможность использования концессионером существующих результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат ему на момент заключения КС, при разработке новых объектов информационных технологий. Концессионер также в рамках концессионных соглашений будет вправе использовать объекты информационных технологий и технических средств обеспечения их функционирования в целях осуществления предпринимательской и иной деятельности.Однако комитет по экономполитике полагает, что такие изменения требуют дополнительного обсуждения, поскольку "создают угрозу конфиденциальности сведений, содержащих государственную и коммерческую тайну и используемых при реализации проекта, а также риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и использования персональных данных третьих лиц".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, андрей турчак, россия, госдума рф, совет федерации рф, единая россия
Технологии, Андрей Турчак, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единая Россия
17:18 12.10.2022 (обновлено: 17:22 12.10.2022)
В Госдуме одобрили внедрение "умных" технологий в городах и селах
Госдума одобрила введение "умных" технологий в рамках муниципально-частного партнерства
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего в рамках муниципально-частного партнерства (МЧП) внедрять так называемые "умные" технологии в городах и селах России, теперь на рассмотрение Думы документ может быть вынесен 18 октября.
Действующее законодательство допускает заключение соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессионных соглашений (КС) в отношении объектов информационных технологий (компьютерных программ, баз данных, информационных систем, сайтов в сетях, в состав которых входят такие программы и базы данных), а также технических средств обеспечения функционирования этих объектов.
Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России
", разрешает заключать в отношении таких объектов и соглашения о МЧП. Органы местного самоуправления работают "на земле" и хорошо знают потребности жителей, поэтому цифровые технологии в муниципалитетах - это реальная польза для людей, пояснял ранее один из его авторов, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
.
Комитет по экономполитике обращает внимание, что планируемые к заключению соглашения о МЧП должны быть интегрированы в общую систему цифровизации страны и соотнесены с архитектурой государственных информационных систем. "В противном случае возникают серьезные риски создания на муниципальном уровне проектов в сфере информационных технологий, по своим техническим характеристикам не совместимых с существующими информационными системами", - указывается в заключении комитета.
Законопроект также предусматривает возможность использования концессионером существующих результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат ему на момент заключения КС, при разработке новых объектов информационных технологий. Концессионер также в рамках концессионных соглашений будет вправе использовать объекты информационных технологий и технических средств обеспечения их функционирования в целях осуществления предпринимательской и иной деятельности.
Однако комитет по экономполитике полагает, что такие изменения требуют дополнительного обсуждения, поскольку "создают угрозу конфиденциальности сведений, содержащих государственную и коммерческую тайну и используемых при реализации проекта, а также риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и использования персональных данных третьих лиц".