https://ria.ru/20221012/svoboda-1823370452.html
На Западе ведут разрушение свободы предпринимательства, заявил Путин
На Западе ведут разрушение свободы предпринимательства, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
На Западе ведут разрушение свободы предпринимательства, заявил Путин
Опыт разрушения традиционных ценностей на Западе уже есть, теперь они взялись за уничтожение свободы предпринимательства, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:09
2022-10-12T14:09
2022-10-12T14:38
владимир путин
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москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Опыт разрушения традиционных ценностей на Западе уже есть, теперь они взялись за уничтожение свободы предпринимательства, заявил президент России Владимир Путин."Опыт разрушения традиционных ценностей у так называемых неолиберальных идеологов Запада уже есть. Мы все это видим. Теперь, видимо, взялись и за свободу предпринимательства и частной инициативы", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.
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владимир путин, россия, москва
Владимир Путин, Россия, Москва
14:09 12.10.2022 (обновлено: 14:38 12.10.2022)
На Западе ведут разрушение свободы предпринимательства, заявил Путин
Путин заявил, что на Западе взялись за разрушение свободы предпринимательства