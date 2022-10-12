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Российско-ангольский спутник охватит Африку и Европу, заявил министр связи - РИА Новости, 12.10.2022
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Российско-ангольский спутник охватит Африку и Европу, заявил министр связи
Российско-ангольский спутник охватит Африку и Европу, заявил министр связи - РИА Новости, 12.10.2022
Российско-ангольский спутник охватит Африку и Европу, заявил министр связи
Российско-ангольский спутник AngoSat-2 охватит не только Анголу, но и всю Африку и часть Европы, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:00
2022-10-12T09:49
россия
ангола
африка
европа
протон-м
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российско-ангольский спутник AngoSat-2 охватит не только Анголу, но и всю Африку и часть Европы, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра."Это коммуникационный спутник, он должен охватить не только Анголу, но и всю Африку - в частности, те страны, которые граничат с Анголой, - а также часть Европы", - сказал Оливейра.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве Angosat-2 взамен Angosat-1, связь с которым была потеряна вскоре после выхода аппарата на орбиту в конце 2017 года.Построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник Angosat-2 будет запущен в среду на ракете "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур. Старт намечен на 18.00 по Москве. Через 10 минут после этого разгонный блок со спутником выйдет на околоземную орбиту и отделится от третьей ступени ракеты. Еще через пять минут начнётся работа разгонного блока, всего планируется три включения его маршевого двигателя. Выведение спутника на расчетную орбиту ожидается в 0:44 по Москве.Аппарат массой около 1,7 тонны будет размещен на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров в точке 23 градуса восточной долготы. Он сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы. Angosat-2 предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Спутник рассчитан на срок работы 15 лет.Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры &gt;&gt;
https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html
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россия, ангола, африка, европа, протон-м, в мире
Россия, Ангола, Африка, Европа, Протон-М, В мире
09:00 12.10.2022 (обновлено: 09:49 12.10.2022)
 
Российско-ангольский спутник охватит Африку и Европу, заявил министр связи

Министр связи Анголы Оливейра: спутник AngoSat-2 охватит всю Африку и часть Европы

© РИА Новости / Сергей МамонтовСтраны мира. Ангола
Страны мира. Ангола - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Страны мира. Ангола. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российско-ангольский спутник AngoSat-2 охватит не только Анголу, но и всю Африку и часть Европы, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра.
"Это коммуникационный спутник, он должен охватить не только Анголу, но и всю Африку - в частности, те страны, которые граничат с Анголой, - а также часть Европы", - сказал Оливейра.
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
06:41
Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве Angosat-2 взамен Angosat-1, связь с которым была потеряна вскоре после выхода аппарата на орбиту в конце 2017 года.
Построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник Angosat-2 будет запущен в среду на ракете "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур. Старт намечен на 18.00 по Москве. Через 10 минут после этого разгонный блок со спутником выйдет на околоземную орбиту и отделится от третьей ступени ракеты. Еще через пять минут начнётся работа разгонного блока, всего планируется три включения его маршевого двигателя. Выведение спутника на расчетную орбиту ожидается в 0:44 по Москве.
Аппарат массой около 1,7 тонны будет размещен на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров в точке 23 градуса восточной долготы. Он сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы. Angosat-2 предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Спутник рассчитан на срок работы 15 лет.
Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры >>
Министр связи Анголы Мариу Оливейра
09:09
Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр
 
РоссияАнголаАфрикаЕвропаПротон-МВ мире
 
 
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