https://ria.ru/20221012/sputnik-1823282183.html

Российско-ангольский спутник охватит Африку и Европу, заявил министр связи

Российско-ангольский спутник охватит Африку и Европу, заявил министр связи - РИА Новости, 12.10.2022

Российско-ангольский спутник охватит Африку и Европу, заявил министр связи

Российско-ангольский спутник AngoSat-2 охватит не только Анголу, но и всю Африку и часть Европы, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:49

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российско-ангольский спутник AngoSat-2 охватит не только Анголу, но и всю Африку и часть Европы, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра."Это коммуникационный спутник, он должен охватить не только Анголу, но и всю Африку - в частности, те страны, которые граничат с Анголой, - а также часть Европы", - сказал Оливейра.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве Angosat-2 взамен Angosat-1, связь с которым была потеряна вскоре после выхода аппарата на орбиту в конце 2017 года.Построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник Angosat-2 будет запущен в среду на ракете "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур. Старт намечен на 18.00 по Москве. Через 10 минут после этого разгонный блок со спутником выйдет на околоземную орбиту и отделится от третьей ступени ракеты. Еще через пять минут начнётся работа разгонного блока, всего планируется три включения его маршевого двигателя. Выведение спутника на расчетную орбиту ожидается в 0:44 по Москве.Аппарат массой около 1,7 тонны будет размещен на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров в точке 23 градуса восточной долготы. Он сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы. Angosat-2 предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Спутник рассчитан на срок работы 15 лет.Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры >>

https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html

https://ria.ru/20221012/angola-1823283100.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ангола, африка, европа, протон-м, в мире