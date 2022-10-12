https://ria.ru/20221012/oliveyra-1823232051.html

Мариу Оливейра: надеемся, что запуск спутника AngoSat-2 будет успешным

Мариу Оливейра: надеемся, что запуск спутника AngoSat-2 будет успешным - РИА Новости, 12.10.2022

Мариу Оливейра: надеемся, что запуск спутника AngoSat-2 будет успешным

Россия и Ангола в 2018 году договорились о строительстве спутника AngoSat-2 – взамен AngoSat-1, связь с которым была потеряна после его выхода на орбиту. Спустя РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:00

интервью

ангола

россия

роскосмос

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Россия и Ангола в 2018 году договорились о строительстве спутника AngoSat-2 – взамен AngoSat-1, связь с которым была потеряна после его выхода на орбиту. Спустя четыре года проект завершен: 12 октября AngoSat-2 выйдет на орбиту Земли. О функциях и задачах спутника, сотрудничестве двух стран в сфере телекоммуникаций и IT, а также о том, когда Ангола отправит в космос своего первого космонавта, в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову рассказал министр связи Анголы Мариу Оливейра.– Господин министр, вы прибыли в Россию, чтобы присутствовать на запуске спутника. Несколько лет назад Россия и Ангола подписали соглашение о сотрудничестве в сфере изучения космоса, какие дальнейшие шаги по сотрудничеству в этой сфере мы увидим в ближайшие годы? Планируются ли новые крупные проекты в сфере космоса?– Начало сотрудничества между Анголой и Россией можно отнести к временам начала независимости Анголы (дипломатические отношения Москвы и Луанды установлены в день провозглашения независимости Анголы – ред.). Наше сотрудничество в сфере космоса, запуск спутника – еще одно подтверждение хороших отношений между нашими странами. Были подписаны соглашения, и в рамках этих соглашений мы не только планируем запуск спутника, но и ряд других задач, например, обучение специалистов – у нас огромное количество студентов, которые обучаются в данной сфере в России. Мы и в дальнейшем планируем работать над развитием этого сотрудничества, в частности в мирных целях.– Какие функции будет выполнять российско-ангольский спутник AngoSat-2?– Это коммуникационный спутник, он должен покрыть не только Анголу, но и всю Африку, в частности те страны, которые граничат с Анголой, а также часть Европы.– Планируют ли Ангола и Россия создавать новые спутники? Какие и когда?– Пока таких планов нет. Но, как я уже говорил, Ангола смотрит в будущее, Ангола планирует развиваться, и поэтому запуск спутника AngoSat-2 подразумевает модернизацию инфраструктуры в целом и в целом данного сектора. В ближайшее время новых спутников мы не планируем, но мы планируем продолжить развитие в данной сфере, которое в будущем будет способствовать развитию в таких сферах, как, например, промышленность и агрикультура.– Как вы оцениваете текущий уровень сотрудничества с российской корпорацией "Роскосмос"?– Между Анголой и "Роскосмосом" существует соглашения, и пиком наших отношений можно считать запуск спутника Angosat-2. У нас довольно тесные отношения, все движется естественным путем, и благодаря этим отношениям и нашему плодотворному сотрудничеству возможен запуск спутника. Мы ожидаем, что запуск будет успешным.– Планирует ли Ангола отправить в космос при помощи России своего первого космонавта?– Да, это возможно, в Анголе большое количество молодежи, которая получает образование в данной сфере. И Ангола также вышла на путь развития и изучения космоса. В этой сфере все может случиться, и поэтому да, не могу сказать, когда, но это вполне возможно.– Осложнилось ли сотрудничество России и Анголы из-за санкций западных стран?– Данный вопрос относится к категории дипломатических, и у нас есть в России посольство, представляющее наши интересы, и можно сказать, что правительства Анголы и России, несомненно, проводят переговоры и решают данный вопрос.– Если говорить про логистику, доставку оборудования, есть ли в этом контексте проблемы из-за западных санкций?– Правительства наших стран ведут работу для поддержки связи между нашими странами для дальнейшего развития.– Известна ли дата встречи межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и торговле России и Анголы? Обсуждается ли этот вопрос, и в чем трудности в организации заседания?– Этот вопрос обсуждается, ведется работа по подготовке этого мероприятия, и в дальнейшем, путем дипломатических переговоров, вопрос о дате будет решен.– Насколько в Анголе популярны российские интернет-сервисы, например, "Яндекс"? И, если нет, обсуждаются ли с российскими компаниями возможное сотрудничество?– Ангола – это страна, открытая к иностранным инвестициям, в том числе на уровне телекоммуникаций и информационных технологий. Поэтому в рамках этого сотрудничества те компании, что захотят зайти на рынок Анголы, всегда будут приняты.Ангола ищет современные технологии. Технологии, которые бы способствовали развитию и благополучию страны в таких сферах, как агрикультура, сельское хозяйство, экономика и образование. Поэтому все технологии, которые помогут нашей стране процветать, которые будут способствовать благополучию и высокому уровню жизни наших граждан, конечно же, будут приняты в нашей стране. Для нас огромную важность имеет развитие и высокий уровень жизни наших граждан, и мы смотрим на те технологии и знания, которые бы удовлетворили нужды нашего населения.– Возможно ли, что Ангола перейдет на суверенный интернет, и ведутся ли соответствующие разработки?– Мы сейчас находимся на том этапе развития, когда нашей целью является ввести интернет в массы, то есть сделать так, чтобы он дошел до всех граждан страны, всех компаний. И если под суверенным интернетом вы имеете в виду "свой" интернет, то пока что мы не находимся на таком этапе развития.– Около года назад вы говорили, что российские сотовые операторы могут выйти на рынок Анголы. Завершились ли процедуры тендера? Заключены ли уже какие-либо контракты с российскими компаниями?– Нет, на данный момент пока никаких контрактов с российскими компаниями не подписано. В настоящий момент не ведутся и тендерные процедуры, но, как я говорил, Ангола – страна, открытая к иностранным инвестициям, и мы открыты в том числе к приему компаний из России в экосистему телекоммуникаций страны.Местные операторы свободны в выборе поставщиков, с которыми они готовы работать для развития местной инфраструктуры. Поэтому от российских компаний требуется только выразить интерес и подать заявку на участие в конкурсах, а также выразить готовность участвовать в развитии в данной сфере. В настоящий момент у нас объединены территории, которые имеют покрытие 4G, 3G и 5G, например, в столице, Луанде, есть покрытие 5G. В основных крупных городах страны – 4G. В более мелких – 3G. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить зону покрытия 4G и довести ее до более отдаленных городов и сел страны. Но большая часть территории Анголы имеет покрытие 3G.– Российское программное обеспечение сегодня присутствует на рынке Анголы?– Пока нет, но Ангола открыта к инвестициям, в том числе иностранных компаний. В рамках сотрудничества двух стран российским компаниям достаточно лишь рассказать о себе, представить свои предложения, чтобы войти на ангольский рынок. И это касается не только программного обеспечения, но и оборудования, а также других сфер. У нас есть национальное агентство иностранного инвестирования, которое готово выслушивать предложения иностранных компаний для развития нашей страны. Ангольские компании не ограничены в выборе программного обеспечения из какой-либо страны.В настоящий момент я не могу сказать, есть ли российское ПО в Анголе, но могу говорить об огромном присутствии российской стороны в процессе запуска спутника Angosat-2.

https://ria.ru/20221009/sputnik-1822619239.html

https://ria.ru/20220907/mks-1815010098.html

https://ria.ru/20220827/almaz-1812482087.html

https://ria.ru/20220827/angola-1812481985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, ангола, россия, роскосмос