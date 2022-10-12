https://ria.ru/20221012/spekulyanty-1823304780.html

ГП проверит сообщения о спекуляции товарами, нужными для мобилизованных

ГП проверит сообщения о спекуляции товарами, нужными для мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022

ГП проверит сообщения о спекуляции товарами, нужными для мобилизованных

Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на необходимых мобилизуемым товарах, заявил в интервью РИА РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:49

2022-10-12T10:49

2022-10-12T11:35

общество

игорь краснов

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на необходимых мобилизуемым товарах, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов."В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам. Категорически недопустимая ситуация, когда мобилизованные граждане и их родные вынуждены покупать себе все необходимое для участия в СВО втридорога", - сказал собеседник агентства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>

https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), частичная мобилизация в россии