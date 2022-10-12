10:49 12.10.2022 (обновлено: 11:35 12.10.2022)
ГП проверит сообщения о спекуляции товарами, нужными для мобилизованных
Глава ГП Краснов пообещал жесткие меры тем, кто наживается на частичной мобилизации
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на необходимых мобилизуемым товарах, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам. Категорически недопустимая ситуация, когда мобилизованные граждане и их родные вынуждены покупать себе все необходимое для участия в СВО втридорога", - сказал собеседник агентства.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.
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