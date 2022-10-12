Рейтинг@Mail.ru
ГП проверит сообщения о спекуляции товарами, нужными для мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/spekulyanty-1823304780.html
ГП проверит сообщения о спекуляции товарами, нужными для мобилизованных
ГП проверит сообщения о спекуляции товарами, нужными для мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
ГП проверит сообщения о спекуляции товарами, нужными для мобилизованных
Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на необходимых мобилизуемым товарах, заявил в интервью РИА РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:49
2022-10-12T11:35
общество
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822177258_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_94537a8dbfabb608d22665aa559b65f0.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на необходимых мобилизуемым товарах, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов."В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам. Категорически недопустимая ситуация, когда мобилизованные граждане и их родные вынуждены покупать себе все необходимое для участия в СВО втридорога", - сказал собеседник агентства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html
https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822177258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77fe0cc0ab516bc60170e3a476aa6c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), частичная мобилизация в россии
Общество, Игорь Краснов, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Частичная мобилизация в России
10:49 12.10.2022 (обновлено: 11:35 12.10.2022)
 
ГП проверит сообщения о спекуляции товарами, нужными для мобилизованных

Глава ГП Краснов пообещал жесткие меры тем, кто наживается на частичной мобилизации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на необходимых мобилизуемым товарах, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам. Категорически недопустимая ситуация, когда мобилизованные граждане и их родные вынуждены покупать себе все необходимое для участия в СВО втридорога", - сказал собеседник агентства.
Призывники перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 08:00
"Золотые" аптечки и фальшивая броня. Кто наживается на мобилизации
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.
Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата в Чите - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 08:00
Мобилизация как контрольная. Для народа и для страны
 
ОбществоИгорь КрасновРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Частичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала