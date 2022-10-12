https://ria.ru/20221012/sotsseti-1823417191.html
Нижегородским школам рекомендовали отказаться от WhatsApp и Twitter
Нижегородским школам рекомендовали отказаться от WhatsApp и Twitter - РИА Новости, 12.10.2022
Нижегородским школам рекомендовали отказаться от WhatsApp и Twitter
Учреждениям образования Нижегородской области рекомендовали отключиться от зарубежных интернет-сервисов, таких как Viber, WhatsApp и Twitter, из соображений... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:57
2022-10-12T15:57
2022-10-12T15:58
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Учреждениям образования Нижегородской области рекомендовали отключиться от зарубежных интернет-сервисов, таких как Viber, WhatsApp и Twitter, из соображений безопасности, ограничения не распространяются на учащихся, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.Ранее Telegram-канал Baza разместил копию письма Минобразования Нижегородской области, в котором руководителям школ и колледжей рекомендовано принять меры, "исключающие возможность использования на автоматизированных рабочих местах иностранных интернет-сервисов", в число которых вошли Viber, WhatsApp, Skype, а также Twitter, Livejournal и Facebook* ."Одиннадцатого октября 2022 года министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области было направлено информационное письмо руководителям управлений образования муниципалитетов Нижегородской области. Основанием для направления письма стали рекомендации, принятые координационным советом по защите информации при полномочном представителе президента РФ в ПФО, по исключению использования на рабочих местах иностранных интернет-сервисов в связи с возрастающими угрозами информационной безопасности", - заявили агентству в региональном министерстве образования.Там подчеркнули, что письмо носит рекомендательный характер, а сроки исполнения не обозначены."Ограничения не распространяются на учащихся. Исключить использование иностранных интернет-сервисов рекомендовано только сотрудникам образовательных организаций в рамках исполнения ими своей рабочей деятельности, с целью исключить возможность утечки конфиденциальной информации", - отметили в министерстве образования Нижегородской области.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221011/meta-1823163623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижегородская область, россия, whatsapp inc., twitter, facebook, viber, skype
Общество, Нижегородская область, Россия, WhatsApp Inc., Twitter, Facebook, Viber, Skype
15:57 12.10.2022 (обновлено: 15:58 12.10.2022)
Нижегородским школам рекомендовали отказаться от WhatsApp и Twitter
Нижегородским школам и колледжам рекомендовали отключиться от WhatsApp и Twitter
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Учреждениям образования Нижегородской области рекомендовали отключиться от зарубежных интернет-сервисов, таких как Viber, WhatsApp и Twitter, из соображений безопасности, ограничения не распространяются на учащихся, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
Ранее Telegram-канал Baza разместил копию письма Минобразования Нижегородской области, в котором руководителям школ и колледжей рекомендовано принять меры, "исключающие возможность использования на автоматизированных рабочих местах иностранных интернет-сервисов", в число которых вошли Viber, WhatsApp, Skype
, а также Twitter, Livejournal и Facebook
* .
"Одиннадцатого октября 2022 года министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области было направлено информационное письмо руководителям управлений образования муниципалитетов Нижегородской области. Основанием для направления письма стали рекомендации, принятые координационным советом по защите информации при полномочном представителе президента РФ в ПФО, по исключению использования на рабочих местах иностранных интернет-сервисов в связи с возрастающими угрозами информационной безопасности", - заявили агентству в региональном министерстве образования.
Там подчеркнули, что письмо носит рекомендательный характер, а сроки исполнения не обозначены.
"Ограничения не распространяются на учащихся. Исключить использование иностранных интернет-сервисов рекомендовано только сотрудникам образовательных организаций в рамках исполнения ими своей рабочей деятельности, с целью исключить возможность утечки конфиденциальной информации", - отметили в министерстве образования Нижегородской области.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская