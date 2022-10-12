https://ria.ru/20221012/son-1823257976.html
Ученый назвал четыре правила улучшения качества сна
Ученый назвал четыре правила улучшения качества сна - РИА Новости, 12.10.2022
Ученый назвал четыре правила улучшения качества сна
Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство, характерное для осени, считает руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T02:15
2022-10-12T02:15
2022-10-12T02:15
общество
россия
александр калинкин
сон
здоровье
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство, характерное для осени, считает руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. В интервью радио Sputnik он объяснил, как восстановить качество сна.Медикам известно около 80 видов нарушений сна, отметил ученый. В частности, в осенне-зимний период бессонница может быть одним из проявлений сезонного аффективного расстройства, сказал он.Сомнолог дал четыре рекомендации людям, которые по мере сокращения светового дня начинают страдать от бессонницы, жалуются на плохое настроение и снижение работоспособности. Главное правило — это строгое соблюдение режима сна, уверен он."Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается. Поэтому график сна очень важен", — подчеркнул Калинкин.Необходимо отказаться от использования будильника и отводить на сон от семи до девяти часов в сутки, уточнил он.Другое правило касается создания условий для нормальной выработки мелатонина в организме, продолжил он."В дневное время надо стараться находиться в местах, максимально освещенных солнечным светом, потому что это у нас главный регулятор выработки мелатонина и циркадианных ритмов", — пояснил Калинкин.Кроме того, восстановлению здорового сна способствует физическая нагрузка, особенно в первой половине дня.Наконец, людям с нарушениями сна стоит сократить употребление кофеина, алкоголя и табака."Нужно ограничить кофеиносодержащие продукты, алкоголь и курение, потому что все эти факторы ухудшают качество сна", — посоветовал Калинкин.По его словам, соблюдение этих четырех правил должно привести к восстановлению здорового сна в течение одного-двух месяцев. В случае, если сон не нормализуется за это время, необходимо проконсультироваться с врачом, заключил Калинкин.
https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html
https://ria.ru/20220723/khrap-1804473009.html
https://ria.ru/20220705/bessonnitsa-1800405759.html
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общество, россия, александр калинкин, сон, здоровье
Общество, Россия, Александр Калинкин, Сон, Здоровье
Ученый назвал четыре правила улучшения качества сна
Сомнолог Калинкин посоветовал спать не меньше шести и не более девяти часов в сутки
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство, характерное для осени, считает руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. В интервью радио Sputnik он объяснил
, как восстановить качество сна.
Медикам известно около 80 видов нарушений сна, отметил ученый. В частности, в осенне-зимний период бессонница может быть одним из проявлений сезонного аффективного расстройства, сказал он.
"В осенне-зимний период мы сталкиваемся с одной из достаточно распространенных проблем, с так называемым сезонным аффективным расстройством, или сезонной депрессией. Связано это с постепенным уменьшением количества солнечного света. Сезонное аффективное расстройство поражает порядка 10-15 процентов людей. Оно проявляется, в частности, в развитии бессонницы", — предупредил Калинкин.
Сомнолог дал четыре рекомендации людям, которые по мере сокращения светового дня начинают страдать от бессонницы, жалуются на плохое настроение и снижение работоспособности. Главное правило — это строгое соблюдение режима сна
, уверен он.
"Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается. Поэтому график сна очень важен", — подчеркнул Калинкин.
Необходимо отказаться от использования будильника и отводить на сон от семи до девяти часов в сутки, уточнил он.
"Норма для большинства людей составляет от семи до девяти часов сна. Минимальное, но допустимое количество — шесть часов, максимальное — десять часов. Очень важно при этом, чтобы человек не вставал по будильнику. Если человек постоянно встает по будильнику, это означает только одно: он недосыпает", — полагает Калинкин.
Другое правило касается создания условий для нормальной выработки мелатонина в организме, продолжил он.
"В дневное время надо стараться находиться в местах, максимально освещенных солнечным светом, потому что это у нас главный регулятор выработки мелатонина и циркадианных ритмов", — пояснил Калинкин.
Кроме того, восстановлению здорового сна способствует физическая нагрузка, особенно в первой половине дня.
"Физическая нагрузка, особенно в первой половине дня, будет улучшать качество сна. Но необходимо избегать интенсивных физических нагрузок за четыре часа перед сном", — добавил Калинкин.
Наконец, людям с нарушениями сна стоит сократить употребление кофеина, алкоголя и табака.
"Нужно ограничить кофеиносодержащие продукты, алкоголь и курение, потому что все эти факторы ухудшают качество сна", — посоветовал Калинкин.
По его словам, соблюдение этих четырех правил должно привести к восстановлению здорового сна в течение одного-двух месяцев. В случае, если сон не нормализуется за это время, необходимо проконсультироваться с врачом, заключил Калинкин.