https://ria.ru/20221012/son-1823257976.html

Ученый назвал четыре правила улучшения качества сна

Ученый назвал четыре правила улучшения качества сна - РИА Новости, 12.10.2022

Ученый назвал четыре правила улучшения качества сна

Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство, характерное для осени, считает руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T02:15

2022-10-12T02:15

2022-10-12T02:15

общество

россия

александр калинкин

сон

здоровье

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство, характерное для осени, считает руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. В интервью радио Sputnik он объяснил, как восстановить качество сна.Медикам известно около 80 видов нарушений сна, отметил ученый. В частности, в осенне-зимний период бессонница может быть одним из проявлений сезонного аффективного расстройства, сказал он.Сомнолог дал четыре рекомендации людям, которые по мере сокращения светового дня начинают страдать от бессонницы, жалуются на плохое настроение и снижение работоспособности. Главное правило — это строгое соблюдение режима сна, уверен он."Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается. Поэтому график сна очень важен", — подчеркнул Калинкин.Необходимо отказаться от использования будильника и отводить на сон от семи до девяти часов в сутки, уточнил он.Другое правило касается создания условий для нормальной выработки мелатонина в организме, продолжил он."В дневное время надо стараться находиться в местах, максимально освещенных солнечным светом, потому что это у нас главный регулятор выработки мелатонина и циркадианных ритмов", — пояснил Калинкин.Кроме того, восстановлению здорового сна способствует физическая нагрузка, особенно в первой половине дня.Наконец, людям с нарушениями сна стоит сократить употребление кофеина, алкоголя и табака."Нужно ограничить кофеиносодержащие продукты, алкоголь и курение, потому что все эти факторы ухудшают качество сна", — посоветовал Калинкин.По его словам, соблюдение этих четырех правил должно привести к восстановлению здорового сна в течение одного-двух месяцев. В случае, если сон не нормализуется за это время, необходимо проконсультироваться с врачом, заключил Калинкин.

https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html

https://ria.ru/20220723/khrap-1804473009.html

https://ria.ru/20220705/bessonnitsa-1800405759.html

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общество, россия, александр калинкин, сон, здоровье