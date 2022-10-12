https://ria.ru/20221012/shaman-1823340134.html

SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение

SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение - РИА Новости, 12.10.2022

SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение

SHAMAN (Ярослав Дронов) категорично отказался от идеи участвовать в Евровидении. По его мнению, этот конкурс ему не нужен для карьеры. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:54

2022-10-12T12:54

2022-10-12T12:54

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

евровидение

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) категорично отказался от идеи участвовать в Евровидении. По его мнению, этот конкурс ему не нужен для карьеры.Кроме того он отметил, что планирует сделать аранжировку на гимн России. Для артиста стало традицией исполнять его после каждого концерта.Ранее SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане.

https://ria.ru/20221010/kirkorov-1822760437.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

shaman (ярослав дронов) , евровидение