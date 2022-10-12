SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение
Певец SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение
© Фото предоставлено пресс-службой певца ShamanПевец Shaman
© Фото предоставлено пресс-службой певца Shaman
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) категорично отказался от идеи участвовать в Евровидении. По его мнению, этот конкурс ему не нужен для карьеры.
"На Евровидение не поехал бы, если б даже и пригласили. Не очень интересно. Каждый год проходит – и я примерно представляю, что там происходит и будет происходить. Мы справимся самостоятельно. Ничего страшного", – рассказал певец в интервью Teleprogramma.pro.
Кроме того он отметил, что планирует сделать аранжировку на гимн России. Для артиста стало традицией исполнять его после каждого концерта.
"После того, как я спел гимн России в Ялте, мне безумно понравилась идея сделать на него аранжировку. Получится хитовая песня!" – поделился певец в интервью.
Ранее SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане.