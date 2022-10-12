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SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение - РИА Новости, 12.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221012/shaman-1823340134.html
SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение
SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение - РИА Новости, 12.10.2022
SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение
SHAMAN (Ярослав Дронов) категорично отказался от идеи участвовать в Евровидении. По его мнению, этот конкурс ему не нужен для карьеры. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:54
2022-10-12T12:54
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
евровидение
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) категорично отказался от идеи участвовать в Евровидении. По его мнению, этот конкурс ему не нужен для карьеры.Кроме того он отметил, что планирует сделать аранжировку на гимн России. Для артиста стало традицией исполнять его после каждого концерта.Ранее SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане.
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shaman (ярослав дронов) , евровидение
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Евровидение
12:54 12.10.2022
 
SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение

Певец SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение

© Фото предоставлено пресс-службой певца ShamanПевец Shaman
Певец Shaman
© Фото предоставлено пресс-службой певца Shaman
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) категорично отказался от идеи участвовать в Евровидении. По его мнению, этот конкурс ему не нужен для карьеры.

"На Евровидение не поехал бы, если б даже и пригласили. Не очень интересно. Каждый год проходит – и я примерно представляю, что там происходит и будет происходить. Мы справимся самостоятельно. Ничего страшного", – рассказал певец в интервью Teleprogramma.pro.

Кроме того он отметил, что планирует сделать аранжировку на гимн России. Для артиста стало традицией исполнять его после каждого концерта.

"После того, как я спел гимн России в Ялте, мне безумно понравилась идея сделать на него аранжировку. Получится хитовая песня!" – поделился певец в интервью.

Ранее SHAMAN прокомментировал скандал с песней "Встанем" в Узбекистане.
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