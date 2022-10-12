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"Умная зелень". Сибирские ученые устроили собственную ферму-лабораторию - РИА Новости, 12.10.2022
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Наука
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"Умная зелень". Сибирские ученые устроили собственную ферму-лабораторию
"Умная зелень". Сибирские ученые устроили собственную ферму-лабораторию - РИА Новости, 12.10.2022
"Умная зелень". Сибирские ученые устроили собственную ферму-лабораторию
Лаборатория сити-фарминга Института гастрономии открывается сегодня в Сибирском федеральном университете (СФУ). Презентация лаборатории прошла в рамках первого... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T03:00
2022-10-12T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
сибирский федеральный университет
технологии
биология
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лаборатория сити-фарминга Института гастрономии открывается сегодня в Сибирском федеральном университете (СФУ). Презентация лаборатории прошла в рамках первого Российского гастрономического форума (Gastro Forum 2022).Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, ферма-лаборатория – это междисциплинарная площадка коллективного пользования, которая помогает синхронизировать фундаментальные исследования ученых и прикладные научно-исследовательские практики в области сити-фермерства.При этом он добавил, что открытия и разработки, сделанные с помощью фермы учеными СФУ и других научных организаций России, успешно патентуются.Предполагается, что лаборатория позволит обеспечить необходимые условия для развития исследований в области прогрессивного выращивания растений методом гидропоники.Эксперт рассказал, что в настоящее время на ферме действует три фитотрона – помещения с определенными параметрами микроклимата. В каждом фитотроне установлено оборудование, смешивающее питательный раствор для растений. В нескольких камерах уже произрастает руккола, базилик, салат и микрозелень, а также выращивается рассада овощных культур.Кроме того, ученые Института инженерной физики и радиоэлектроники занимаются здесь внедрением новых высокомощных ламп с переменным спектром, которые значительно ускоряют выращивание микрозелени и салата, а также улучшают качество всходов."Запуск сити-фермы – это часть большого проекта Гастрономический R&amp;D-парк, который реализуется в рамках программы "Приоритет 2030" и предусматривает системную работу не только в сфере гастрономического образования, но и в сфере научных исследований в области фудтеха", — сообщил ректор СФУ Максим Румянцев, подчеркнув, что новая лаборатория связывает образование, науку и бизнес.Ожидается, что лаборатория сити-фарминга обеспечит подготовку высококвалифицированных научных кадров в области фуд-инжиниринга, разработку новых методов и технологий выращивания безопасной эко-продукции на малых объектах с последующим масштабированием.Автоматизированная многоярусная стеллажная система для выращивания растений (университетская вертикальная ферма) приобретена за счет гранта Минобрнауки на реализацию мероприятий, направленных на обновление приборной базы ведущих организаций.
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, сибирский федеральный университет, технологии, биология
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Сибирский федеральный университет, Технологии, биология
03:00 12.10.2022
 

"Умная зелень". Сибирские ученые устроили собственную ферму-лабораторию

© Фото : СФУНа сити-ферме установлены высокомощные лампы с переменным спектром, которые значительно ускоряют выращивание микрозелени — тоже разработка ученых СФУ
На сити-ферме установлены высокомощные лампы с переменным спектром, которые значительно ускоряют выращивание микрозелени — тоже разработка ученых СФУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : СФУ
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лаборатория сити-фарминга Института гастрономии открывается сегодня в Сибирском федеральном университете (СФУ). Презентация лаборатории прошла в рамках первого Российского гастрономического форума (Gastro Forum 2022).
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, ферма-лаборатория – это междисциплинарная площадка коллективного пользования, которая помогает синхронизировать фундаментальные исследования ученых и прикладные научно-исследовательские практики в области сити-фермерства.

"Главная задача нашей лаборатории – производить в городских условиях агропродукцию высокого качества по оптимальной себестоимости для нужд ресторанного бизнеса", — отметил руководитель лаборатории сити-фарминга Иван Тимофеенко.

При этом он добавил, что открытия и разработки, сделанные с помощью фермы учеными СФУ и других научных организаций России, успешно патентуются.
© Фото : СФУСалат Кранчитта — один из сортов, которые выращиваются в улучшенных условиях на ферме
Салат Кранчитта — один из сортов, которые выращиваются в улучшенных условиях на ферме - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : СФУ
Салат Кранчитта — один из сортов, которые выращиваются в улучшенных условиях на ферме
Предполагается, что лаборатория позволит обеспечить необходимые условия для развития исследований в области прогрессивного выращивания растений методом гидропоники.
Эксперт рассказал, что в настоящее время на ферме действует три фитотрона – помещения с определенными параметрами микроклимата. В каждом фитотроне установлено оборудование, смешивающее питательный раствор для растений. В нескольких камерах уже произрастает руккола, базилик, салат и микрозелень, а также выращивается рассада овощных культур.
Кроме того, ученые Института инженерной физики и радиоэлектроники занимаются здесь внедрением новых высокомощных ламп с переменным спектром, которые значительно ускоряют выращивание микрозелени и салата, а также улучшают качество всходов.
© Фото : СФУ

Демонстрация методов молекулярной кулинарии для изменения структуры продукта

Демонстрация методов молекулярной кулинарии для изменения структуры продукта в рамках дегустации, которая прошла на открытии
1 из 3

Демонстрация методов молекулярной кулинарии для изменения структуры продукта

© Фото : СФУ
© Фото : СФУНа сити-ферме уже произрастает руккола, базилик, салат и различная микрозелень
На сити-ферме уже произрастает руккола, базилик, салат и различная микрозелень
2 из 3
На сити-ферме уже произрастает руккола, базилик, салат и различная микрозелень
© Фото : СФУ
© Фото : СФУЭкспериментальное выращивание витаминного салата под лампой переменного спектра
Экспериментальное выращивание витаминного салата под лампой переменного спектра
3 из 3
Экспериментальное выращивание витаминного салата под лампой переменного спектра
© Фото : СФУ
1 из 3

Демонстрация методов молекулярной кулинарии для изменения структуры продукта

© Фото : СФУ
2 из 3
На сити-ферме уже произрастает руккола, базилик, салат и различная микрозелень
© Фото : СФУ
3 из 3
Экспериментальное выращивание витаминного салата под лампой переменного спектра
© Фото : СФУ
"Запуск сити-фермы – это часть большого проекта Гастрономический R&D-парк, который реализуется в рамках программы "Приоритет 2030" и предусматривает системную работу не только в сфере гастрономического образования, но и в сфере научных исследований в области фудтеха", — сообщил ректор СФУ Максим Румянцев, подчеркнув, что новая лаборатория связывает образование, науку и бизнес.
Ожидается, что лаборатория сити-фарминга обеспечит подготовку высококвалифицированных научных кадров в области фуд-инжиниринга, разработку новых методов и технологий выращивания безопасной эко-продукции на малых объектах с последующим масштабированием.
Автоматизированная многоярусная стеллажная система для выращивания растений (университетская вертикальная ферма) приобретена за счет гранта Минобрнауки на реализацию мероприятий, направленных на обновление приборной базы ведущих организаций.
Сбор урожая картофеля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:54Наука
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