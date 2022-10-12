https://ria.ru/20221012/sfu-1823147993.html

"Умная зелень". Сибирские ученые устроили собственную ферму-лабораторию

"Умная зелень". Сибирские ученые устроили собственную ферму-лабораторию - РИА Новости, 12.10.2022

"Умная зелень". Сибирские ученые устроили собственную ферму-лабораторию

Лаборатория сити-фарминга Института гастрономии открывается сегодня в Сибирском федеральном университете (СФУ). Презентация лаборатории прошла в рамках первого... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T03:00

2022-10-12T03:00

2022-10-12T03:00

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лаборатория сити-фарминга Института гастрономии открывается сегодня в Сибирском федеральном университете (СФУ). Презентация лаборатории прошла в рамках первого Российского гастрономического форума (Gastro Forum 2022).Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, ферма-лаборатория – это междисциплинарная площадка коллективного пользования, которая помогает синхронизировать фундаментальные исследования ученых и прикладные научно-исследовательские практики в области сити-фермерства.При этом он добавил, что открытия и разработки, сделанные с помощью фермы учеными СФУ и других научных организаций России, успешно патентуются.Предполагается, что лаборатория позволит обеспечить необходимые условия для развития исследований в области прогрессивного выращивания растений методом гидропоники.Эксперт рассказал, что в настоящее время на ферме действует три фитотрона – помещения с определенными параметрами микроклимата. В каждом фитотроне установлено оборудование, смешивающее питательный раствор для растений. В нескольких камерах уже произрастает руккола, базилик, салат и микрозелень, а также выращивается рассада овощных культур.Кроме того, ученые Института инженерной физики и радиоэлектроники занимаются здесь внедрением новых высокомощных ламп с переменным спектром, которые значительно ускоряют выращивание микрозелени и салата, а также улучшают качество всходов."Запуск сити-фермы – это часть большого проекта Гастрономический R&D-парк, который реализуется в рамках программы "Приоритет 2030" и предусматривает системную работу не только в сфере гастрономического образования, но и в сфере научных исследований в области фудтеха", — сообщил ректор СФУ Максим Румянцев, подчеркнув, что новая лаборатория связывает образование, науку и бизнес.Ожидается, что лаборатория сити-фарминга обеспечит подготовку высококвалифицированных научных кадров в области фуд-инжиниринга, разработку новых методов и технологий выращивания безопасной эко-продукции на малых объектах с последующим масштабированием.Автоматизированная многоярусная стеллажная система для выращивания растений (университетская вертикальная ферма) приобретена за счет гранта Минобрнауки на реализацию мероприятий, направленных на обновление приборной базы ведущих организаций.

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