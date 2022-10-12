https://ria.ru/20221012/sammit-1823454190.html
Участники саммита СНГ обсудят партнерство в условиях санкций Запада
Участники саммита СНГ обсудят партнерство в условиях санкций Запада - РИА Новости, 12.10.2022
Участники саммита СНГ обсудят партнерство в условиях санкций Запада
Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдет в Астане 14 октября, особое внимание уделят развитию торгово-инвестиционного партнерства стран в РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:12
2022-10-12T17:12
2022-10-12T17:12
цены на нефть
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдет в Астане 14 октября, особое внимание уделят развитию торгово-инвестиционного партнерства стран в условиях санкций Запада, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Он отметил, что в прошлом году, несмотря на санкции, товарооборот России с государствами СНГ увеличился более чем на 30%, достигнув 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года этот показатель вырос еще 7%, что составило 45,9% миллиардов долларов.В мероприятии примут участие лидеры всех стран-участниц. Запланировано заседание в узком и в широком формате. По итогам ожидается подписание пакета совместных документов.Ушаков подчеркнул, что укрепление связей на пространстве СНГ является приоритетным направлением российской внешней политики."Наша страна нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействия с партнерами в политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах", - добавил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, юрий ушаков, россия, астана, снг
Цены на нефть, Юрий Ушаков, Россия, Астана, СНГ
Участники саммита СНГ обсудят партнерство в условиях санкций Запада
Ушаков: на саммите СНГ уделят особое внимание сотрудничеству в условиях западных санкций
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдет в Астане 14 октября, особое внимание уделят развитию торгово-инвестиционного партнерства стран в условиях санкций Запада, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Особое внимание в ходе саммита будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства, что крайне важно в условиях санкционного давления со стороны западных стран", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что в прошлом году, несмотря на санкции, товарооборот России с государствами СНГ увеличился более чем на 30%, достигнув 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года этот показатель вырос еще 7%, что составило 45,9% миллиардов долларов.
В мероприятии примут участие лидеры всех стран-участниц. Запланировано заседание в узком и в широком формате. По итогам ожидается подписание пакета совместных документов.
Ушаков подчеркнул, что укрепление связей на пространстве СНГ является приоритетным направлением российской внешней политики.
"Наша страна нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействия с партнерами в политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах", - добавил он.