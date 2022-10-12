https://ria.ru/20221012/sammit-1823454190.html

Участники саммита СНГ обсудят партнерство в условиях санкций Запада

Участники саммита СНГ обсудят партнерство в условиях санкций Запада - РИА Новости, 12.10.2022

Участники саммита СНГ обсудят партнерство в условиях санкций Запада

Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдет в Астане 14 октября, особое внимание уделят развитию торгово-инвестиционного партнерства стран в РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:12

2022-10-12T17:12

2022-10-12T17:12

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники заседания совета глав государств СНГ, которое пройдет в Астане 14 октября, особое внимание уделят развитию торгово-инвестиционного партнерства стран в условиях санкций Запада, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Он отметил, что в прошлом году, несмотря на санкции, товарооборот России с государствами СНГ увеличился более чем на 30%, достигнув 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года этот показатель вырос еще 7%, что составило 45,9% миллиардов долларов.В мероприятии примут участие лидеры всех стран-участниц. Запланировано заседание в узком и в широком формате. По итогам ожидается подписание пакета совместных документов.Ушаков подчеркнул, что укрепление связей на пространстве СНГ является приоритетным направлением российской внешней политики."Наша страна нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействия с партнерами в политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах", - добавил он.

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Евгения Нефедова

цены на нефть, юрий ушаков, россия, астана, снг