https://ria.ru/20221012/sammit-1823449982.html
Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве
Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 12.10.2022
Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) будет оговорить об экономическом сотрудничестве, поддержании... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:06
2022-10-12T17:06
2022-10-12T17:06
экономика
владимир путин
юрий ушаков
астана
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) будет оговорить об экономическом сотрудничестве, поддержании мира и стабильности, гуманитарном взаимодействии, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Шестой саммит СВМДА пройдёт в Астане 13 октября. В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнёров."Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии, включая восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права. Также он затронет тему гуманитарного взаимодействия в рамках совещания", - сказал Ушаков.По итогам обсуждений будет принят ряд совместных документов. В частности, по инициативе России предлагается принять отдельное заявление лидеров по тематике обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Также при активном участии России к саммиту был выработан проект плана действий СВМДА по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.
https://ria.ru/20221012/putin-1823447061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, юрий ушаков, астана
Экономика, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Астана
Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве
Ушаков: Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) будет оговорить об экономическом сотрудничестве, поддержании мира и стабильности, гуманитарном взаимодействии, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Шестой саммит СВМДА пройдёт в Астане 13 октября. В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнёров.
"Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии, включая восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права. Также он затронет тему гуманитарного взаимодействия в рамках совещания", - сказал Ушаков.
По итогам обсуждений будет принят ряд совместных документов. В частности, по инициативе России предлагается принять отдельное заявление лидеров по тематике обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Также при активном участии России к саммиту был выработан проект плана действий СВМДА по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.