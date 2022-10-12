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Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве
Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 12.10.2022
Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) будет оговорить об экономическом сотрудничестве, поддержании... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:06
2022-10-12T17:06
экономика
владимир путин
юрий ушаков
астана
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) будет оговорить об экономическом сотрудничестве, поддержании мира и стабильности, гуманитарном взаимодействии, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Шестой саммит СВМДА пройдёт в Астане 13 октября. В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнёров."Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии, включая восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права. Также он затронет тему гуманитарного взаимодействия в рамках совещания", - сказал Ушаков.По итогам обсуждений будет принят ряд совместных документов. В частности, по инициативе России предлагается принять отдельное заявление лидеров по тематике обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Также при активном участии России к саммиту был выработан проект плана действий СВМДА по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.
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экономика, владимир путин, юрий ушаков, астана
Экономика, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Астана
17:06 12.10.2022
 
Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве

Ушаков: Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства инвестиций и развития Казахстана.
Здание Министерства инвестиций и развития Казахстана. - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства инвестиций и развития Казахстана.. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) будет оговорить об экономическом сотрудничестве, поддержании мира и стабильности, гуманитарном взаимодействии, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Шестой саммит СВМДА пройдёт в Астане 13 октября. В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнёров.
"Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии, включая восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права. Также он затронет тему гуманитарного взаимодействия в рамках совещания", - сказал Ушаков.
По итогам обсуждений будет принят ряд совместных документов. В частности, по инициативе России предлагается принять отдельное заявление лидеров по тематике обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Также при активном участии России к саммиту был выработан проект плана действий СВМДА по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
17:04
Путин планирует встретиться в Астане с президентом Азербайджана
 
ЭкономикаВладимир ПутинЮрий УшаковАстана
 
 
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