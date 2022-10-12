https://ria.ru/20221012/rzhd-1823429907.html
РЖД назначили более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники
РЖД назначили более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники - РИА Новости, 12.10.2022
РЖД назначили более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники
РЖД назначили более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники, что на 40% больше уровня прошлого года, сообщает холдинг. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:26
2022-10-12T16:26
2022-10-12T16:26
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. РЖД назначили более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники, что на 40% больше уровня прошлого года, сообщает холдинг."Назначаем более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники. Это на 40% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ОАО "РЖД".Дополнительные поезда будут ходить с 3 по 6 ноября по самым востребованным маршрутам, включая рейсы: из Москвы в Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург; из Санкт-Петербурга в️ Псков, Сортавалу, Смоленск, Белгород, Великие Луки; из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Розу Хутор; из Сортавалы в️ Рускеалу и др.Пиковыми датами выезда станут 3 ноября, а в обратном направлении – 6 ноября.Также в РЖД рассматривают добавление дополнительных поездов и вагонов в случае повышенного спроса на билеты.
https://ria.ru/20221011/mintrans-1823127229.html
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санкт-петербург, сортавала, москва, ржд, россия
Санкт-Петербург, Сортавала, Москва, РЖД, Россия
РЖД назначили более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники
РЖД назначили более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники