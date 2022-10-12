https://ria.ru/20221012/rossiya-1823275330.html

Генпрокурор рассказал, что делать при получении повестки по ошибке

Генпрокурор рассказал, что делать при получении повестки по ошибке - РИА Новости, 12.10.2022

Генпрокурор рассказал, что делать при получении повестки по ошибке

Гражданину, получившему повестку в рамках частичной мобилизации, но не подпадающему под ее критерии, нужно решать вопрос с военкоматом, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T07:33

2022-10-12T07:33

2022-10-12T07:37

игорь краснов

россия

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Гражданину, получившему повестку в рамках частичной мобилизации, но не подпадающему под ее критерии, нужно решать вопрос с военкоматом, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.Он напомнил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации."Подчеркиваю, ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания. Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале – мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена — инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом", — добавил Краснов.Также он отметил, что во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам проведения частичной мобилизации.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч человек. После сообщений о мобилизации тех, кто не подходит под критерии, президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Путин также потребовал от руководителей регионов, соответствующих подразделениям Минобороны и военкоматов проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.

https://ria.ru/20221012/rossiya-1823274738.html

https://ria.ru/20221012/genprokuratura-1823266752.html

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игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, общество