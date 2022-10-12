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Генпрокурор рассказал, что делать при получении повестки по ошибке - РИА Новости, 12.10.2022
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Генпрокурор рассказал, что делать при получении повестки по ошибке
Генпрокурор рассказал, что делать при получении повестки по ошибке - РИА Новости, 12.10.2022
Генпрокурор рассказал, что делать при получении повестки по ошибке
Гражданину, получившему повестку в рамках частичной мобилизации, но не подпадающему под ее критерии, нужно решать вопрос с военкоматом, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T07:33
2022-10-12T07:37
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Гражданину, получившему повестку в рамках частичной мобилизации, но не подпадающему под ее критерии, нужно решать вопрос с военкоматом, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.Он напомнил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации."Подчеркиваю, ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания. Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале – мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена — инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом", — добавил Краснов.Также он отметил, что во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам проведения частичной мобилизации.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч человек. После сообщений о мобилизации тех, кто не подходит под критерии, президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Путин также потребовал от руководителей регионов, соответствующих подразделениям Минобороны и военкоматов проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.
https://ria.ru/20221012/rossiya-1823274738.html
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игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, общество
Игорь Краснов, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
07:33 12.10.2022 (обновлено: 07:37 12.10.2022)
 
Генпрокурор рассказал, что делать при получении повестки по ошибке

Генпрокурор Краснов: при получении повестки надо явиться в военкомат с актуальными данными

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Гражданину, получившему повестку в рамках частичной мобилизации, но не подпадающему под ее критерии, нужно решать вопрос с военкоматом, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.

"После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации.
"Подчеркиваю, ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания. Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале – мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена — инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом", — добавил Краснов.
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Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации
Также он отметил, что во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам проведения частичной мобилизации.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч человек. После сообщений о мобилизации тех, кто не подходит под критерии, президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Путин также потребовал от руководителей регионов, соответствующих подразделениям Минобороны и военкоматов проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.
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Игорь КрасновРоссияГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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