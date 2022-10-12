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Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
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Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации
Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации
Работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T07:06
2022-10-12T07:33
общество
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин вновь заявил, что вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно". По его словам, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.
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общество, игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Игорь Краснов, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
07:06 12.10.2022 (обновлено: 07:33 12.10.2022)
 
Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации

Генпрокурор Краснов: на работу с обращениями по частичной мобилизации отводятся трое суток

© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные, тщательные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток", - сказал Краснов.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин вновь заявил, что вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно". По его словам, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.
Мужчины, призванные на воинскую службу по частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
03:05
Генпрокурор рассказал о надзоре за проведением частичной мобилизации
 
ОбществоИгорь КрасновРоссияГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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