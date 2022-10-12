https://ria.ru/20221012/rossiya-1823274738.html

Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации

Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022

Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации

Работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T07:06

2022-10-12T07:06

2022-10-12T07:33

общество

игорь краснов

россия

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин вновь заявил, что вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно". По его словам, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.

https://ria.ru/20221012/genprokuratura-1823266752.html

россия

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общество, игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии