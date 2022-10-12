https://ria.ru/20221012/rossiya-1823274738.html
Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации
Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации
Работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T07:06
2022-10-12T07:06
2022-10-12T07:33
общество
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин вновь заявил, что вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно". По его словам, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.
https://ria.ru/20221012/genprokuratura-1823266752.html
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общество, игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Игорь Краснов, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
07:06 12.10.2022 (обновлено: 07:33 12.10.2022)
Глава ГП рассказал о работе с обращениями граждан по частичной мобилизации
Генпрокурор Краснов: на работу с обращениями по частичной мобилизации отводятся трое суток