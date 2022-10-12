23:14 12.10.2022 (обновлено: 23:41 12.10.2022)
Россия призвала ГА ООН голосовать против западного проекта резолюции
Небензя призвал ГА ООН голосовать против западного проекта антироссийской резолюции
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
© Пресс-служба МИД РФ
ООН, 12 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны в ГА ООН голосовать против западного проекта антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Призываем государства-члены ООН непредвзято разобраться в складывающейся ситуации и проголосовать против представленного проекта", - сказал Небензя.
По его словам, страны "глобального юга" сообщали России о беспрецедентной массированной кампании шантажа и выкручивания рук со стороны США и их союзников с целью склонить их голосовать за резолюцию.
"Знаем, что агитировали в Вашингтоне, а столицы членов "Движения неприсоединения" буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями неповиновения", - указал постпред.
Западные страны подготовили для принятия в Генассамблее резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В проекте резолюции выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.
Как пояснили РИА Новости в офисе председателя ГА ООН, для принятия резолюции требуется две трети голосов от голосовавших. Голоса воздержавшихся и не участвующих в голосовании при принятии решения не учитываются. Таким образом, если в голосовании примут участие, к примеру, всего три страны из 193 членов ООН, и две из них будут за, а одна против, резолюция будет принята.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции.
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