https://ria.ru/20221012/rezolyutsiya-1823550485.html

Россия призвала ГА ООН голосовать против западного проекта резолюции

Россия призвала ГА ООН голосовать против западного проекта резолюции - РИА Новости, 12.10.2022

Россия призвала ГА ООН голосовать против западного проекта резолюции

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны в ГА ООН голосовать против западного проекта антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ЛНР, ДНР,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:14

2022-10-12T23:14

2022-10-12T23:41

специальная военная операция на украине

в мире

василий небензя

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оон

движение неприсоединения

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ООН, 12 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны в ГА ООН голосовать против западного проекта антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.По его словам, страны "глобального юга" сообщали России о беспрецедентной массированной кампании шантажа и выкручивания рук со стороны США и их союзников с целью склонить их голосовать за резолюцию."Знаем, что агитировали в Вашингтоне, а столицы членов "Движения неприсоединения" буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями неповиновения", - указал постпред.Западные страны подготовили для принятия в Генассамблее резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В проекте резолюции выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.Как пояснили РИА Новости в офисе председателя ГА ООН, для принятия резолюции требуется две трети голосов от голосовавших. Голоса воздержавшихся и не участвующих в голосовании при принятии решения не учитываются. Таким образом, если в голосовании примут участие, к примеру, всего три страны из 193 членов ООН, и две из них будут за, а одна против, резолюция будет принята.Ранее источники РИА Новости сообщили, что США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, василий небензя, россия, сша, луганская народная республика, оон, движение неприсоединения, генеральная ассамблея оон