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НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/pvo-1823330892.html
НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине, заявил Столтенберг
НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.10.2022
НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине, заявил Столтенберг
В военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседаний в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:13
2022-10-12T12:31
специальная военная операция на украине
нато
украина
в мире
йенс столтенберг
сергей лавров
россия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса."Сегодня мы проведем встречу с министром обороны Украины (Алексеем) Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать поддержку Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны", - сказал он.Столтенберг пояснил, что Украине нужно "больше ПВО разного типа" для защиты гражданских объектов по всей стране на фоне последней "беспрецедентной эскалации". Он также добавил, что все союзники по блоку "решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется".Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221012/nato-1823334732.html
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нато, украина, в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, россия, брюссель
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина, В мире, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Россия, Брюссель
12:13 12.10.2022 (обновлено: 12:31 12.10.2022)
 
НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине, заявил Столтенберг

Генсек Столтенберг заявил, что в НАТО сделают акцент на поставках систем ПВО Украине

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса.
"Сегодня мы проведем встречу с министром обороны Украины (Алексеем) Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать поддержку Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны", - сказал он.
Столтенберг пояснил, что Украине нужно "больше ПВО разного типа" для защиты гражданских объектов по всей стране на фоне последней "беспрецедентной эскалации". Он также добавил, что все союзники по блоку "решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12:25
Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаВ миреЙенс СтолтенбергСергей ЛавровРоссияБрюссель
 
 
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