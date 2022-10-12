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Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога
Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога - РИА Новости, 12.10.2022
Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога
Президент РФ в ходе визита в Астану 13-14 октября проведет встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом, обсудит перспективы возобновления палестино-израильских РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:06
2022-10-12T17:09
цены на нефть
юрий ушаков
махмуд аббас
россия
палестина
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ в ходе визита в Астану 13-14 октября проведет встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом, обсудит перспективы возобновления палестино-израильских переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Путин встретится с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Мы с ним поддерживаем постоянные контакты, очень много тем для обсуждения - это и двусторонние отношения и, конечно, лидеры обменяются мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, уделят внимание вопросам ближневосточного урегулирования, обсудят перспективы возобновления палестино-израильского диалога", - сказал Ушаков журналистам.
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палестина
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цены на нефть, юрий ушаков, махмуд аббас, россия, палестина, ближний восток
Цены на нефть, Юрий Ушаков, Махмуд Аббас, Россия, Палестина, Ближний Восток
17:06 12.10.2022 (обновлено: 17:09 12.10.2022)
 
Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога

Помощник президента Ушаков: Путин и Аббас обсудят вопросы ближневосточного урегулирования

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Государства Палестина Махмуд Аббас
Президент РФ Владимир Путин и президент Государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ в ходе визита в Астану 13-14 октября проведет встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом, обсудит перспективы возобновления палестино-израильских переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Путин встретится с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Мы с ним поддерживаем постоянные контакты, очень много тем для обсуждения - это и двусторонние отношения и, конечно, лидеры обменяются мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, уделят внимание вопросам ближневосточного урегулирования, обсудят перспективы возобновления палестино-израильского диалога", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 17:04
Путин планирует встретиться в Астане с президентом Азербайджана
 
Цены на нефтьЮрий УшаковМахмуд АббасРоссияПалестинаБлижний Восток
 
 
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