https://ria.ru/20221012/putin-1823449755.html

Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога

Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога - РИА Новости, 12.10.2022

Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога

Президент РФ в ходе визита в Астану 13-14 октября проведет встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом, обсудит перспективы возобновления палестино-израильских РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:06

2022-10-12T17:06

2022-10-12T17:09

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ в ходе визита в Астану 13-14 октября проведет встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом, обсудит перспективы возобновления палестино-израильских переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Путин встретится с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Мы с ним поддерживаем постоянные контакты, очень много тем для обсуждения - это и двусторонние отношения и, конечно, лидеры обменяются мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, уделят внимание вопросам ближневосточного урегулирования, обсудят перспективы возобновления палестино-израильского диалога", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20221012/putin-1823447061.html

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Евгения Нефедова

цены на нефть, юрий ушаков, махмуд аббас, россия, палестина, ближний восток