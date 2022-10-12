https://ria.ru/20221012/putin-1823449755.html
Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога
Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога - РИА Новости, 12.10.2022
Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога
Президент РФ в ходе визита в Астану 13-14 октября проведет встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом, обсудит перспективы возобновления палестино-израильских РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:06
2022-10-12T17:06
2022-10-12T17:09
цены на нефть
юрий ушаков
махмуд аббас
россия
палестина
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156380/00/1563800097_0:0:2263:1274_1920x0_80_0_0_2970853085c7e3276cfe42424d0ecbb4.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ в ходе визита в Астану 13-14 октября проведет встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом, обсудит перспективы возобновления палестино-израильских переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Путин встретится с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Мы с ним поддерживаем постоянные контакты, очень много тем для обсуждения - это и двусторонние отношения и, конечно, лидеры обменяются мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, уделят внимание вопросам ближневосточного урегулирования, обсудят перспективы возобновления палестино-израильского диалога", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20221012/putin-1823447061.html
россия
палестина
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156380/00/1563800097_0:0:2263:1698_1920x0_80_0_0_f6fc7e6b2868352f1732972c8ef1ef0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, юрий ушаков, махмуд аббас, россия, палестина, ближний восток
Цены на нефть, Юрий Ушаков, Махмуд Аббас, Россия, Палестина, Ближний Восток
17:06 12.10.2022 (обновлено: 17:09 12.10.2022)
Путин обсудит с Аббасом перспективы палестино-израильского диалога
Помощник президента Ушаков: Путин и Аббас обсудят вопросы ближневосточного урегулирования