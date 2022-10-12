https://ria.ru/20221012/prokurory-1823301680.html
Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных
Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных
Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью РИА Новости рассказал, как прокуроры защищают права уже мобилизованных граждан и какие нарушения ведомству... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:40
2022-10-12T10:40
2022-10-12T11:33
общество
частичная мобилизация в россии
генеральная прокуратура рф
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью РИА Новости рассказал, как прокуроры защищают права уже мобилизованных граждан и какие нарушения ведомству приходится устранять."В ряде регионов главами местных администраций не всегда обеспечено нормальное проведение медицинских осмотров мобилизуемых граждан. В частности, в состав некоторых комиссий не были включены врачи, а в отдельных случаях медицинский осмотр такими специалистами не проводился вовсе", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, поступают жалобы мобилизованных и их родственников о недоведении всех норм снабжения вещевым имуществом, амуницией, банковскими картами, о нарушениях при размещении, медицинской помощи."В ряде случаев такие факты находят свое подтверждение в ходе проверок. Кроме того, выявляются пробелы в вопросах обучения и подготовки, боевого слаживания военнослужащих, их обеспечения необходимой техникой, вооружением", - отметил генпрокурор.Он сообщил, что для исключения таких нарушений прокурорам поручено уделить особое внимание исполнению законодательства о материально-бытовом обеспечении, вопросам боевой и тактической подготовки."Военные прокуроры реагируют на все факты нарушений, во взаимодействии с командованием принимают оперативные меры, направленные на обеспечение призванных на службу всем необходимым и устранение имеющихся недостатков путем восстановления прав граждан", - подчеркнул Краснов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, частичная мобилизация в россии, генеральная прокуратура рф, россия, игорь краснов
Общество, Частичная мобилизация в России, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Игорь Краснов
10:40 12.10.2022 (обновлено: 11:33 12.10.2022)
Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных
Глава ГП Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных россиян
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.
Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью
РИА Новости рассказал, как прокуроры защищают права уже мобилизованных граждан и какие нарушения ведомству приходится устранять.
"В ряде регионов главами местных администраций не всегда обеспечено нормальное проведение медицинских осмотров мобилизуемых граждан. В частности, в состав некоторых комиссий не были включены врачи, а в отдельных случаях медицинский осмотр такими специалистами не проводился вовсе", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, поступают жалобы мобилизованных и их родственников о недоведении всех норм снабжения вещевым имуществом, амуницией, банковскими картами, о нарушениях при размещении, медицинской помощи.
"В ряде случаев такие факты находят свое подтверждение в ходе проверок. Кроме того, выявляются пробелы в вопросах обучения и подготовки, боевого слаживания военнослужащих, их обеспечения необходимой техникой, вооружением", - отметил генпрокурор.
Он сообщил, что для исключения таких нарушений прокурорам поручено уделить особое внимание исполнению законодательства о материально-бытовом обеспечении, вопросам боевой и тактической подготовки.
"Военные прокуроры реагируют на все факты нарушений, во взаимодействии с командованием принимают оперативные меры, направленные на обеспечение призванных на службу всем необходимым и устранение имеющихся недостатков путем восстановления прав граждан", - подчеркнул Краснов.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре
"незамедлительно реагировать на каждый сигнал".