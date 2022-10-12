Рейтинг@Mail.ru
Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/prokurory-1823301680.html
Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных
Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных
Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью РИА Новости рассказал, как прокуроры защищают права уже мобилизованных граждан и какие нарушения ведомству... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:40
2022-10-12T11:33
общество
частичная мобилизация в россии
генеральная прокуратура рф
россия
игорь краснов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730068_0:421:2886:2044_1920x0_80_0_0_991de7a4a0f94f6cde1b5b10d0652d49.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью РИА Новости рассказал, как прокуроры защищают права уже мобилизованных граждан и какие нарушения ведомству приходится устранять."В ряде регионов главами местных администраций не всегда обеспечено нормальное проведение медицинских осмотров мобилизуемых граждан. В частности, в состав некоторых комиссий не были включены врачи, а в отдельных случаях медицинский осмотр такими специалистами не проводился вовсе", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, поступают жалобы мобилизованных и их родственников о недоведении всех норм снабжения вещевым имуществом, амуницией, банковскими картами, о нарушениях при размещении, медицинской помощи."В ряде случаев такие факты находят свое подтверждение в ходе проверок. Кроме того, выявляются пробелы в вопросах обучения и подготовки, боевого слаживания военнослужащих, их обеспечения необходимой техникой, вооружением", - отметил генпрокурор.Он сообщил, что для исключения таких нарушений прокурорам поручено уделить особое внимание исполнению законодательства о материально-бытовом обеспечении, вопросам боевой и тактической подготовки."Военные прокуроры реагируют на все факты нарушений, во взаимодействии с командованием принимают оперативные меры, направленные на обеспечение призванных на службу всем необходимым и устранение имеющихся недостатков путем восстановления прав граждан", - подчеркнул Краснов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Читайте полный текст интервью Игоря Краснова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730068_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_50129add24e2f9528bb873aa625c26f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, частичная мобилизация в россии, генеральная прокуратура рф, россия, игорь краснов
Общество, Частичная мобилизация в России, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Игорь Краснов
10:40 12.10.2022 (обновлено: 11:33 12.10.2022)
 
Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных

Глава ГП Краснов: прокуроры принимают меры для соблюдения прав мобилизованных россиян

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью РИА Новости рассказал, как прокуроры защищают права уже мобилизованных граждан и какие нарушения ведомству приходится устранять.
"В ряде регионов главами местных администраций не всегда обеспечено нормальное проведение медицинских осмотров мобилизуемых граждан. В частности, в состав некоторых комиссий не были включены врачи, а в отдельных случаях медицинский осмотр такими специалистами не проводился вовсе", - сказал собеседник агентства.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата в Чите - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 08:00
Мобилизация как контрольная. Для народа и для страны
Кроме того, по его словам, поступают жалобы мобилизованных и их родственников о недоведении всех норм снабжения вещевым имуществом, амуницией, банковскими картами, о нарушениях при размещении, медицинской помощи.
"В ряде случаев такие факты находят свое подтверждение в ходе проверок. Кроме того, выявляются пробелы в вопросах обучения и подготовки, боевого слаживания военнослужащих, их обеспечения необходимой техникой, вооружением", - отметил генпрокурор.
Он сообщил, что для исключения таких нарушений прокурорам поручено уделить особое внимание исполнению законодательства о материально-бытовом обеспечении, вопросам боевой и тактической подготовки.
Мужчина переодевается в военную форму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 13:42Специальная военная операция на Украине
"Студентов не берем": кого отправят в Донбасс
"Военные прокуроры реагируют на все факты нарушений, во взаимодействии с командованием принимают оперативные меры, направленные на обеспечение призванных на службу всем необходимым и устранение имеющихся недостатков путем восстановления прав граждан", - подчеркнул Краснов.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
 
ОбществоЧастичная мобилизация в РоссииГенеральная прокуратура РФРоссияИгорь Краснов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала