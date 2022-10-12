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В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных - РИА Новости, 12.10.2022
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В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных
В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных - РИА Новости, 12.10.2022
В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных
В Госдуму внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:44
2022-10-12T18:44
общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных информационных систем, соответствующий проект размещен в думской электронной базе."Законопроект устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных в целях осуществления идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы, иных, в том числе государственных, информационных систем", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Его автором является замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Отмечается, что идентификация с применением биометрических данных, в том числе для реализации полномочий госорганов, осуществляется с использованием единой биометрической системы, при этом может использоваться иная информационная система.Кроме того, проект устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов."Законопроект также устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов. Предусматривается переходный период до 1 января 2027 г., в течение которого функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии и использованием отдельного мобильного приложения для сбора биометрии. С 1 января 2027 г. должен произойти переход на "векторную модель", - отмечается в пояснительной записке.
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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ
18:44 12.10.2022
 
В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных

В ГД внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных информационных систем, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Законопроект устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных в целях осуществления идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы, иных, в том числе государственных, информационных систем", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Его автором является замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
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ГД подготовила проект о либерализации доступа иностранцев на валютный рынок
Отмечается, что идентификация с применением биометрических данных, в том числе для реализации полномочий госорганов, осуществляется с использованием единой биометрической системы, при этом может использоваться иная информационная система.
Кроме того, проект устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов.
"Законопроект также устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов. Предусматривается переходный период до 1 января 2027 г., в течение которого функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии и использованием отдельного мобильного приложения для сбора биометрии. С 1 января 2027 г. должен произойти переход на "векторную модель", - отмечается в пояснительной записке.
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