https://ria.ru/20221012/proekt-1823500032.html

В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных

В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных - РИА Новости, 12.10.2022

В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных

В Госдуму внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:44

2022-10-12T18:44

2022-10-12T18:44

общество

технологии

антон горелкин

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных информационных систем, соответствующий проект размещен в думской электронной базе."Законопроект устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных в целях осуществления идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы, иных, в том числе государственных, информационных систем", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Его автором является замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Отмечается, что идентификация с применением биометрических данных, в том числе для реализации полномочий госорганов, осуществляется с использованием единой биометрической системы, при этом может использоваться иная информационная система.Кроме того, проект устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов."Законопроект также устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов. Предусматривается переходный период до 1 января 2027 г., в течение которого функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии и использованием отдельного мобильного приложения для сбора биометрии. С 1 января 2027 г. должен произойти переход на "векторную модель", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20221010/proekt-1822947156.html

https://ria.ru/20221012/tekhnologii-1823457942.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, антон горелкин, госдума рф