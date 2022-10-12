https://ria.ru/20221012/proekt-1823500032.html
В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных
В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных - РИА Новости, 12.10.2022
В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных
В Госдуму внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:44
2022-10-12T18:44
2022-10-12T18:44
общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных информационных систем, соответствующий проект размещен в думской электронной базе."Законопроект устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных в целях осуществления идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы, иных, в том числе государственных, информационных систем", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Его автором является замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Отмечается, что идентификация с применением биометрических данных, в том числе для реализации полномочий госорганов, осуществляется с использованием единой биометрической системы, при этом может использоваться иная информационная система.Кроме того, проект устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов."Законопроект также устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов. Предусматривается переходный период до 1 января 2027 г., в течение которого функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии и использованием отдельного мобильного приложения для сбора биометрии. С 1 января 2027 г. должен произойти переход на "векторную модель", - отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20221010/proekt-1822947156.html
https://ria.ru/20221012/tekhnologii-1823457942.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных
В ГД внесли проект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.
В Госдуму внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных информационных систем, соответствующий проект размещен
в думской электронной базе.
"Законопроект устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных в целях осуществления идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы, иных, в том числе государственных, информационных систем", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Его автором является замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Отмечается, что идентификация с применением биометрических данных, в том числе для реализации полномочий госорганов, осуществляется с использованием единой биометрической системы, при этом может использоваться иная информационная система.
Кроме того, проект устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов.
"Законопроект также устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов. Предусматривается переходный период до 1 января 2027 г., в течение которого функционирование регионального сегмента будет осуществляться с хранением в нем биометрии и использованием отдельного мобильного приложения для сбора биометрии. С 1 января 2027 г. должен произойти переход на "векторную модель", - отмечается в пояснительной записке.