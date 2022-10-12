https://ria.ru/20221012/prodvizhenie-1823439389.html

Российским экспортерам помогут продвижением товаров в шоу-румах за границей

Российским экспортерам помогут продвижением товаров в шоу-румах за границей - РИА Новости, 12.10.2022

Российским экспортерам помогут продвижением товаров в шоу-румах за границей

Российские экспортеры начали получать дополнительную помощь в продвижении товаров, теперь бесплатно в шоу-румах российской агропродукции за границей, сообщает... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:48

2022-10-12T16:48

2022-10-12T16:48

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

дмитрий махонин

пермь

китай

россия

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские экспортеры начали получать дополнительную помощь в продвижении товаров, теперь бесплатно в шоу-румах российской агропродукции за границей, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Шоу-румы с российской продукцией АПК – мера поддержки, которая появилась не вчера, такие павильоны уже работают в Китае, Вьетнаме, ОАЭ и Египте, а до конца года откроются в Турции и Саудовской Аравии. При этом Российский экспортный центр переформатировал этот инструмент поддержки. С 1 сентября текущего года целый ряд затрат на фактическое продвижение, в том числе листинг, то есть вход в зарубежные торговые сети, регистрация товара для выхода на рынок, транспортировка выставочных образцов, промо-акции в торговых сетях и другие услуги предоставляются экспортерам продукции АПК бесплатно", – сказал Махонин.

https://ria.ru/20220916/rets-1817299825.html

пермь

китай

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), дмитрий махонин, пермь, китай, россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)