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Российским экспортерам помогут продвижением товаров в шоу-румах за границей - РИА Новости, 12.10.2022
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Российским экспортерам помогут продвижением товаров в шоу-румах за границей
Российским экспортерам помогут продвижением товаров в шоу-румах за границей - РИА Новости, 12.10.2022
Российским экспортерам помогут продвижением товаров в шоу-румах за границей
Российские экспортеры начали получать дополнительную помощь в продвижении товаров, теперь бесплатно в шоу-румах российской агропродукции за границей, сообщает... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:48
2022-10-12T16:48
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
дмитрий махонин
пермь
китай
россия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские экспортеры начали получать дополнительную помощь в продвижении товаров, теперь бесплатно в шоу-румах российской агропродукции за границей, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Шоу-румы с российской продукцией АПК – мера поддержки, которая появилась не вчера, такие павильоны уже работают в Китае, Вьетнаме, ОАЭ и Египте, а до конца года откроются в Турции и Саудовской Аравии. При этом Российский экспортный центр переформатировал этот инструмент поддержки. С 1 сентября текущего года целый ряд затрат на фактическое продвижение, в том числе листинг, то есть вход в зарубежные торговые сети, регистрация товара для выхода на рынок, транспортировка выставочных образцов, промо-акции в торговых сетях и другие услуги предоставляются экспортерам продукции АПК бесплатно", – сказал Махонин.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), дмитрий махонин, пермь, китай, россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Дмитрий Махонин, Пермь, Китай, Россия, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
16:48 12.10.2022
 

Российским экспортерам помогут продвижением товаров в шоу-румах за границей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские экспортеры начали получать дополнительную помощь в продвижении товаров, теперь бесплатно в шоу-румах российской агропродукции за границей, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Российский экспортный центр и Минсельхоз России провели реинжиниринг программы поддержки отечественных экспортеров агропродукции через дегустационно-демонстрационные павильоны АПК за границей. С 1 сентября 2022 года целый ряд услуг по продвижению продукции Made in Russia предоставляются компаниям бесплатно", - заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в своем выступлении на Межрегиональном экспортном форуме-2022 в Перми в ходе пленарной сессии с губернатором региона Дмитрием Махониным.
"Шоу-румы с российской продукцией АПК – мера поддержки, которая появилась не вчера, такие павильоны уже работают в Китае, Вьетнаме, ОАЭ и Египте, а до конца года откроются в Турции и Саудовской Аравии. При этом Российский экспортный центр переформатировал этот инструмент поддержки. С 1 сентября текущего года целый ряд затрат на фактическое продвижение, в том числе листинг, то есть вход в зарубежные торговые сети, регистрация товара для выхода на рынок, транспортировка выставочных образцов, промо-акции в торговых сетях и другие услуги предоставляются экспортерам продукции АПК бесплатно", – сказал Махонин.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 15:38
РЭЦ адаптирует региональный экспортный стандарт под новые условия
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Дмитрий МахонинПермьКитайРоссияЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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