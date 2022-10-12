Российским экспортерам помогут продвижением товаров в шоу-румах за границей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские экспортеры начали получать дополнительную помощь в продвижении товаров, теперь бесплатно в шоу-румах российской агропродукции за границей, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Российский экспортный центр и Минсельхоз России провели реинжиниринг программы поддержки отечественных экспортеров агропродукции через дегустационно-демонстрационные павильоны АПК за границей. С 1 сентября 2022 года целый ряд услуг по продвижению продукции Made in Russia предоставляются компаниям бесплатно", - заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в своем выступлении на Межрегиональном экспортном форуме-2022 в Перми в ходе пленарной сессии с губернатором региона Дмитрием Махониным.
"Шоу-румы с российской продукцией АПК – мера поддержки, которая появилась не вчера, такие павильоны уже работают в Китае, Вьетнаме, ОАЭ и Египте, а до конца года откроются в Турции и Саудовской Аравии. При этом Российский экспортный центр переформатировал этот инструмент поддержки. С 1 сентября текущего года целый ряд затрат на фактическое продвижение, в том числе листинг, то есть вход в зарубежные торговые сети, регистрация товара для выхода на рынок, транспортировка выставочных образцов, промо-акции в торговых сетях и другие услуги предоставляются экспортерам продукции АПК бесплатно", – сказал Махонин.
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