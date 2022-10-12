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В Совете Федерации ожидают приезда в Россию бывшего главы Туркменистана - РИА Новости, 12.10.2022
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В Совете Федерации ожидают приезда в Россию бывшего главы Туркменистана
В Совете Федерации ожидают приезда в Россию бывшего главы Туркменистана - РИА Новости, 12.10.2022
В Совете Федерации ожидают приезда в Россию бывшего главы Туркменистана
В Совете Федерации ожидают приезда в Россию председателя верхней палаты парламента Туркмении, бывшего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:50
2022-10-12T15:51
политика
григорий карасин
россия
туркмения
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В Совете Федерации ожидают приезда в Россию председателя верхней палаты парламента Туркмении, бывшего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, сообщил представитель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Ранее ожидалось, что визит может состояться 10 октября."Мы готовимся к приезду уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова", - сказал сенатор в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в РФ Батыром Ниязлиевым.Он напомнил, что ранее было подписано соглашение между Советом Федерации и верхней палатой парламента Туркмении.По словам Карасина, также была достигнута договоренность между парламентариями о создании комиссии по сотрудничеству, что было оформлено отдельным соглашением. По его словам, документ может быть подписан в ходе визита Бердымухамедова.
https://ria.ru/20220915/putin-1816973768.html
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политика, григорий карасин, россия, туркмения, совет федерации рф
Политика, Григорий Карасин, Россия, Туркмения, Совет Федерации РФ
15:50 12.10.2022 (обновлено: 15:51 12.10.2022)
 
В Совете Федерации ожидают приезда в Россию бывшего главы Туркменистана

Представитель Совфеда Карасин: ожидается приезд в Россию бывшего главы Туркмении

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПредседатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В Совете Федерации ожидают приезда в Россию председателя верхней палаты парламента Туркмении, бывшего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, сообщил представитель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Ранее ожидалось, что визит может состояться 10 октября.
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"Мы готовимся к приезду уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова", - сказал сенатор в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в РФ Батыром Ниязлиевым.
Он напомнил, что ранее было подписано соглашение между Советом Федерации и верхней палатой парламента Туркмении.
По словам Карасина, также была достигнута договоренность между парламентариями о создании комиссии по сотрудничеству, что было оформлено отдельным соглашением. По его словам, документ может быть подписан в ходе визита Бердымухамедова.
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ПолитикаГригорий КарасинРоссияТуркменияСовет Федерации РФ
 
 
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