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Депутат назвал возможную причину смерти мобилизованного из Снежинска - РИА Новости, 12.10.2022
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Депутат назвал возможную причину смерти мобилизованного из Снежинска
Депутат назвал возможную причину смерти мобилизованного из Снежинска - РИА Новости, 12.10.2022
Депутат назвал возможную причину смерти мобилизованного из Снежинска
Возможная причина смерти 27-летнего мобилизованного из Снежинска Челябинской области, скончавшегося на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге, –... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:17
2022-10-12T12:17
россия
снежинск
свердловская область
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Возможная причина смерти 27-летнего мобилизованного из Снежинска Челябинской области, скончавшегося на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге, – передозировка наркотиками, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, сославшись на заключения врачей."По заключениям врачей там передозировка наркотиками, двое мобилизованных из Снежинска съездили домой и приехали с наркотиками, употребили, один не проснулся с утра. Второй выжил", – уточнил агентству собеседник.На вопрос, как мобилизованные смогли пронести наркотики в часть, депутат предположил, что должным образом досмотр не проводился. Смерть мобилизованного мужчины во вторник подтвердил РИА Новости и глава Снежинска Андрей Пульников, добавив, что семье погибшего будет оказана помощь.Третьего октября Иванов также подтвердил РИА Новости, что в Еланском гарнизоне скончались двое мужчин – один от сердечного приступа, второй – в результате самоубийства. Третий военнослужащий умер после возвращения из этой учебной части уже дома, у него был обнаружен цирроз печени. По словам уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, по предварительным данным, смерти этих мобилизованных не связаны с условиями в гарнизоне. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла журналистам, что гибель мобилизованных в учебной части в Свердловской области является основанием для обращения к военному прокурору."Там до этого употребляли спиртное, первые смерти в Елани... там в состоянии алкогольного опьянения, потому что два магазина продавали алкоголь (мобилизованным), сейчас там все прикрыли, и алкоголь не продают. Уменьшились случаи пьянства, хотя они все же есть, у нас же не идеальное общество, что люди не пьют, не курят и готовятся к защите родины, у кого-то есть вредные привычки", – отметил в разговоре Иванов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин заявил, что вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно". По его словам, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.
https://ria.ru/20221012/peskov-1823324663.html
https://ria.ru/20221012/medkomissiya-1823315559.html
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россия, снежинск, свердловская область, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Снежинск, Свердловская область, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
12:17 12.10.2022
 
Депутат назвал возможную причину смерти мобилизованного из Снежинска

Депутат ГД Иванов: мобилизованный из Снежинска возможно умер от передозировки наркотиками

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Возможная причина смерти 27-летнего мобилизованного из Снежинска Челябинской области, скончавшегося на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге, – передозировка наркотиками, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, сославшись на заключения врачей.
"По заключениям врачей там передозировка наркотиками, двое мобилизованных из Снежинска съездили домой и приехали с наркотиками, употребили, один не проснулся с утра. Второй выжил", – уточнил агентству собеседник.
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На вопрос, как мобилизованные смогли пронести наркотики в часть, депутат предположил, что должным образом досмотр не проводился. Смерть мобилизованного мужчины во вторник подтвердил РИА Новости и глава Снежинска Андрей Пульников, добавив, что семье погибшего будет оказана помощь.
Третьего октября Иванов также подтвердил РИА Новости, что в Еланском гарнизоне скончались двое мужчин – один от сердечного приступа, второй – в результате самоубийства. Третий военнослужащий умер после возвращения из этой учебной части уже дома, у него был обнаружен цирроз печени. По словам уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, по предварительным данным, смерти этих мобилизованных не связаны с условиями в гарнизоне. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла журналистам, что гибель мобилизованных в учебной части в Свердловской области является основанием для обращения к военному прокурору.
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"Там до этого употребляли спиртное, первые смерти в Елани... там в состоянии алкогольного опьянения, потому что два магазина продавали алкоголь (мобилизованным), сейчас там все прикрыли, и алкоголь не продают. Уменьшились случаи пьянства, хотя они все же есть, у нас же не идеальное общество, что люди не пьют, не курят и готовятся к защите родины, у кого-то есть вредные привычки", – отметил в разговоре Иванов.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин заявил, что вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно". По его словам, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.
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РоссияСнежинскСвердловская областьГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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