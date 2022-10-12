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Угрожавший русским посол Украины в Казахстане покинет пост - РИА Новости, 12.10.2022
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Угрожавший русским посол Украины в Казахстане покинет пост
Угрожавший русским посол Украины в Казахстане покинет пост - РИА Новости, 12.10.2022
Угрожавший русским посол Украины в Казахстане покинет пост
Посол Украины Петр Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус и вскоре должен уехать, сообщил журналистам глава российской дипмиссии Алексей... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:01
2022-10-12T19:11
в мире
казахстан
украина
россия
алексей бородавкин
ермек кошербаев
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АСТАНА, 12 окт — РИА Новости. Посол Украины Петр Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус и вскоре должен уехать, сообщил журналистам глава российской дипмиссии Алексей Бородавкин."Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИД, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо встреч в МИД и других ведомствах не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком", — сказал дипломат.По его словам, пока что Киев назначил временного поверенного в Казахстане и уже рассматривает кандидатуру нового посла.Журналисты поинтересовались также сроками отъезда Врублевского из Казахстана, на что Бородавкин ответил, что это случится в ближайшее время.Посол Украины в Астане спровоцировал международный скандал в конце августа, когда заявил в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Это вызвало волну возмущения как среди казахской общественности, так и в России. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест.В начале сентября появились сообщения, что дипломат покинул Казахстан по требованию властей, но позже выяснилось, что он был в отпуске, а затем вернулся в Астану. После этого российский МИД вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева и заявил ему о категорической неприемлемости такой ситуации. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что Астана "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html
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в мире, казахстан, украина, россия, алексей бородавкин, ермек кошербаев
В мире, Казахстан, Украина, Россия, Алексей Бородавкин, Ермек Кошербаев
17:01 12.10.2022 (обновлено: 19:11 12.10.2022)
 
Угрожавший русским посол Украины в Казахстане покинет пост

Угрожавший русским посол Украины в Казахстане Врублевский покинет пост в ближайшее время

© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсетяхПосол Украины в Казахстане Петр Врублевский
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсетях
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. Архивное фото
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АСТАНА, 12 окт — РИА Новости. Посол Украины Петр Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус и вскоре должен уехать, сообщил журналистам глава российской дипмиссии Алексей Бородавкин.
"Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИД, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо встреч в МИД и других ведомствах не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком", — сказал дипломат.
По его словам, пока что Киев назначил временного поверенного в Казахстане и уже рассматривает кандидатуру нового посла.
Журналисты поинтересовались также сроками отъезда Врублевского из Казахстана, на что Бородавкин ответил, что это случится в ближайшее время.
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Посол Украины в Астане спровоцировал международный скандал в конце августа, когда заявил в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Это вызвало волну возмущения как среди казахской общественности, так и в России. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест.
В начале сентября появились сообщения, что дипломат покинул Казахстан по требованию властей, но позже выяснилось, что он был в отпуске, а затем вернулся в Астану. После этого российский МИД вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева и заявил ему о категорической неприемлемости такой ситуации. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что Астана "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
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В миреКазахстанУкраинаРоссияАлексей БородавкинЕрмек Кошербаев
 
 
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