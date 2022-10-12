https://ria.ru/20221012/posol-1823444453.html

Угрожавший русским посол Украины в Казахстане покинет пост

Угрожавший русским посол Украины в Казахстане покинет пост - РИА Новости, 12.10.2022

Угрожавший русским посол Украины в Казахстане покинет пост

Посол Украины Петр Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус и вскоре должен уехать, сообщил журналистам глава российской дипмиссии Алексей... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:01

2022-10-12T17:01

2022-10-12T19:11

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украина

россия

алексей бородавкин

ермек кошербаев

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АСТАНА, 12 окт — РИА Новости. Посол Украины Петр Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус и вскоре должен уехать, сообщил журналистам глава российской дипмиссии Алексей Бородавкин."Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИД, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо встреч в МИД и других ведомствах не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком", — сказал дипломат.По его словам, пока что Киев назначил временного поверенного в Казахстане и уже рассматривает кандидатуру нового посла.Журналисты поинтересовались также сроками отъезда Врублевского из Казахстана, на что Бородавкин ответил, что это случится в ближайшее время.Посол Украины в Астане спровоцировал международный скандал в конце августа, когда заявил в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Это вызвало волну возмущения как среди казахской общественности, так и в России. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест.В начале сентября появились сообщения, что дипломат покинул Казахстан по требованию властей, но позже выяснилось, что он был в отпуске, а затем вернулся в Астану. После этого российский МИД вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева и заявил ему о категорической неприемлемости такой ситуации. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что Астана "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".

https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html

https://ria.ru/20221006/razgovor-1821904025.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, украина, россия, алексей бородавкин, ермек кошербаев