https://ria.ru/20221012/pomosch-1823328516.html

Орлов поручил главам Приамурья помогать семьям участников спецоперации

Орлов поручил главам Приамурья помогать семьям участников спецоперации - РИА Новости, 12.10.2022

Орлов поручил главам Приамурья помогать семьям участников спецоперации

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил главам муниципалитетов самим связываться с семьями участников специальной военной операции для оказания им... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:07

2022-10-12T12:07

2022-10-12T12:07

общество

василий орлов (губернатор)

белогорск

тында

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил главам муниципалитетов самим связываться с семьями участников специальной военной операции для оказания им помощи, сообщает региональное правительство.Орлов на заседании областного штаба по поддержке таких семей сказал главам районов, что работа должна носить проактивный характер."Не нужно ждать, когда кто-то к вам придет за помощью. Связывайтесь с семьями, спрашивайте, чем помочь, разъясняйте порядок выплат. Люди должны чувствовать вашу поддержку", - отметил Орлов.Сейчас центры поддержки семей участников спецоперации работают во всех муниципалитетах области. В Белогорске эту задачу выполняет оперативный штаб."Работа оперштаба Белогорска носит заявительный характер - после поступления обращения от семьи начинаем решать проблему. Информация о том, как обратиться в оперштаб с заявлением о помощи, будет распространена максимально широко", - рассказал глава города Станислав Мелюков.С начала работы штаба поступило 15 обращений, значительная часть вопросов касается порядка получения социальных выплат. Две семьи обратились за помощью в покупке угля, вопрос решается, также в работе заявление о необходимости пробурить скважину. Кроме того, по просьбе одной из семей волонтеры накололи дрова.В штаб Тынды обратились семьи с просьбами помочь с заготовкой на зиму дров, получить доверенности на мобилизованных членов семей, а также возможности быстро зарегистрировать брак. Также город ведет сбор гуманитарной помощи, предприниматели перечислили более 2 миллионов рублей. Кроме того, семьи мобилизованных в Тынде освобождены от оплаты за все кружки, секции и дополнительные образовательные услуги при предъявлении справок из военкомата.

https://ria.ru/20221012/krasnov-1823280421.html

https://ria.ru/20221012/dobrovoltsy-1823321782.html

белогорск

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амурская область

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общество, василий орлов (губернатор), белогорск, тында, амурская область