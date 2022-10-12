14:20 12.10.2022 (обновлено: 15:40 12.10.2022)
На замглавы администрации в Херсонской области совершили покушение
На замглавы администрации Белозерки в Херсонской области Кошелева совершили покушение
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. На заместителя главы администрации поселка городского типа Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершили покушение, сообщили РИА Новости власти региона.
"Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва", — сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние Кошелева оценивается как стабильное. Ему оказывается медицинская помощь. В администрации области подчеркнули, что жизни Кошелева ничего не угрожает.
Украинские диверсанты неоднократно совершали покушения на представителей власти освобожденных территорий и общественных деятелей. Так, в Запорожской области в сентябре предотвратили попытки убийства главы региона Евгения Балицкого и руководителя Васильевского района Натальи Романиченко, а в Херсоне при взрыве получила ранения ректор Херсонского государственного университета Татьяна Тормилина. Кроме того, украинские боевики совершили покушение на коменданта Бердянска Артема Бардина, который позже умер в больнице.
Помимо этого киевский режим предпринял множество других попыток нападений на представителей власти освобожденных территорий.
С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав страны новых территорий.