https://ria.ru/20221012/pokushenie-1823376058.html

На замглавы администрации в Херсонской области совершили покушение

На замглавы администрации в Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 12.10.2022

На замглавы администрации в Херсонской области совершили покушение

На заместителя главы администрации поселка городского типа Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершили покушение, сообщили РИА Новости власти... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:20

2022-10-12T14:20

2022-10-12T15:40

херсонская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816791979_0:0:3031:1704_1920x0_80_0_0_01a10ffa3b92bd52b0f2bd386120cf1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. На заместителя главы администрации поселка городского типа Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершили покушение, сообщили РИА Новости власти региона.По его словам, состояние Кошелева оценивается как стабильное. Ему оказывается медицинская помощь. В администрации области подчеркнули, что жизни Кошелева ничего не угрожает.Украинские диверсанты неоднократно совершали покушения на представителей власти освобожденных территорий и общественных деятелей. Так, в Запорожской области в сентябре предотвратили попытки убийства главы региона Евгения Балицкого и руководителя Васильевского района Натальи Романиченко, а в Херсоне при взрыве получила ранения ректор Херсонского государственного университета Татьяна Тормилина. Кроме того, украинские боевики совершили покушение на коменданта Бердянска Артема Бардина, который позже умер в больнице. Помимо этого киевский режим предпринял множество других попыток нападений на представителей власти освобожденных территорий.С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав страны новых территорий.

https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия