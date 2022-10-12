https://ria.ru/20221012/pogoda-1823278704.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 12.10.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:12

2022-10-12T08:12

2022-10-12T08:12

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве переменная облачность, без существенных осадков, максимальная температура в городе плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - от плюс 8 до плюс 13. Ветер западный 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос"