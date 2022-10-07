https://ria.ru/20221007/osen-1822196815.html

Золотая осень в России

Золотая осень в России - РИА Новости, 07.10.2022

Золотая осень в России

В России началось самое нарядное время года, когда листва пылает всеми оттенками красного и золотого. Яркая осень — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:24

2022-10-07T14:24

2022-10-07T15:23

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осень

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В России началось самое нарядное время года, когда листва пылает всеми оттенками красного и золотого. Яркая осень — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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