https://ria.ru/20221012/peskov-1823324663.html

Песков опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации

Песков опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022

Песков опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации

Никакой новой волны частичной мобилизации в России сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:55

2022-10-12T11:55

2022-10-12T13:23

частичная мобилизация в россии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Никакой новой волны частичной мобилизации в России сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил "новое мобилизационное задание" и власти уже приступили к его исполнению. Сегодня военный комиссар области Игорь Егоров отметил, что частичная мобилизация в регионе проходит по установленному указом президента плану призыва в России 300 тысяч человек. По его словам, сейчас эта работа продолжается. Егоров напомнил, что никаких волн мобилизации в стране не существует.В России указом президента с 21 сентября проводится частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221011/tseli-1823117740.html

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частичная мобилизация в россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сергей шойгу, общество