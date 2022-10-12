https://ria.ru/20221012/peskov-1823324663.html
Песков опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации
Песков опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
Песков опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации
Никакой новой волны частичной мобилизации в России сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:55
2022-10-12T11:55
2022-10-12T13:23
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Никакой новой волны частичной мобилизации в России сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил "новое мобилизационное задание" и власти уже приступили к его исполнению. Сегодня военный комиссар области Игорь Егоров отметил, что частичная мобилизация в регионе проходит по установленному указом президента плану призыва в России 300 тысяч человек. По его словам, сейчас эта работа продолжается. Егоров напомнил, что никаких волн мобилизации в стране не существует.В России указом президента с 21 сентября проводится частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221011/tseli-1823117740.html
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частичная мобилизация в россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сергей шойгу, общество
Частичная мобилизация в России, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Сергей Шойгу, Общество
11:55 12.10.2022 (обновлено: 13:23 12.10.2022)
Песков опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации
Песков заявил об отсутствии новой волны частичной мобилизации