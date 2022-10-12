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Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа - РИА Новости, 12.10.2022
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Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа
Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа - РИА Новости, 12.10.2022
Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа
Казахстан ведет предварительные переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа, перспективный объем может составить до 10 миллиардов кубов, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:32
2022-10-12T14:03
экономика
группа газ
казахстан
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан ведет предварительные переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа, перспективный объем может составить до 10 миллиардов кубов, сообщил журналистам глава минэнерго страны Болат Акчулаков в кулуарах Российской энергетической недели."Предварительные", - ответил Акчулаков на вопрос о том, ведет ли Казахстан переговоры с "Газпромом" об увеличении поставок газа в страну.Он пояснил, что конкретные объемы будут зависеть от скорости и широты реализации планов Казахстана по газификации."Сейчас считаем пока. От 4 миллиардов кубов. Можно и сейчас, но вообще ближе к 2024-2025 годам. Максимум может в перспективе миллиардов 10 составить. Но мы сейчас планы смотрим", - заключил министр, отвечая на вопрос о возможных объемах и сроках обсуждаемых поставок.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, группа газ, казахстан, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, москва
Экономика, Группа ГАЗ, Казахстан, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Цены на нефть, Москва
13:32 12.10.2022 (обновлено: 14:03 12.10.2022)
 
Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа

Глава Минэнерго Казахстана сообщил о переговорах с "Газпромом" об увеличении закупок газа

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан ведет предварительные переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа, перспективный объем может составить до 10 миллиардов кубов, сообщил журналистам глава минэнерго страны Болат Акчулаков в кулуарах Российской энергетической недели.
"Предварительные", - ответил Акчулаков на вопрос о том, ведет ли Казахстан переговоры с "Газпромом" об увеличении поставок газа в страну.
Он пояснил, что конкретные объемы будут зависеть от скорости и широты реализации планов Казахстана по газификации.
"Сейчас считаем пока. От 4 миллиардов кубов. Можно и сейчас, но вообще ближе к 2024-2025 годам. Максимум может в перспективе миллиардов 10 составить. Но мы сейчас планы смотрим", - заключил министр, отвечая на вопрос о возможных объемах и сроках обсуждаемых поставок.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:52
Сийярто проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в Москве
 
ЭкономикаГруппа ГАЗКазахстанГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Цены на нефтьМосква
 
 
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