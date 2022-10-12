https://ria.ru/20221012/peregovory-1823357795.html

Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа

Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа - РИА Новости, 12.10.2022

Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа

Казахстан ведет предварительные переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа, перспективный объем может составить до 10 миллиардов кубов, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:32

2022-10-12T13:32

2022-10-12T14:03

экономика

группа газ

казахстан

газпром

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан ведет предварительные переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа, перспективный объем может составить до 10 миллиардов кубов, сообщил журналистам глава минэнерго страны Болат Акчулаков в кулуарах Российской энергетической недели."Предварительные", - ответил Акчулаков на вопрос о том, ведет ли Казахстан переговоры с "Газпромом" об увеличении поставок газа в страну.Он пояснил, что конкретные объемы будут зависеть от скорости и широты реализации планов Казахстана по газификации."Сейчас считаем пока. От 4 миллиардов кубов. Можно и сейчас, но вообще ближе к 2024-2025 годам. Максимум может в перспективе миллиардов 10 составить. Но мы сейчас планы смотрим", - заключил министр, отвечая на вопрос о возможных объемах и сроках обсуждаемых поставок.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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