https://ria.ru/20221012/peregovory-1823357795.html
Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа
Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа - РИА Новости, 12.10.2022
Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа
Казахстан ведет предварительные переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа, перспективный объем может составить до 10 миллиардов кубов, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:32
2022-10-12T13:32
2022-10-12T14:03
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан ведет предварительные переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа, перспективный объем может составить до 10 миллиардов кубов, сообщил журналистам глава минэнерго страны Болат Акчулаков в кулуарах Российской энергетической недели."Предварительные", - ответил Акчулаков на вопрос о том, ведет ли Казахстан переговоры с "Газпромом" об увеличении поставок газа в страну.Он пояснил, что конкретные объемы будут зависеть от скорости и широты реализации планов Казахстана по газификации."Сейчас считаем пока. От 4 миллиардов кубов. Можно и сейчас, но вообще ближе к 2024-2025 годам. Максимум может в перспективе миллиардов 10 составить. Но мы сейчас планы смотрим", - заключил министр, отвечая на вопрос о возможных объемах и сроках обсуждаемых поставок.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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internet-group@rian.ru
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экономика, группа газ, казахстан, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, москва
Экономика, Группа ГАЗ, Казахстан, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Цены на нефть, Москва
13:32 12.10.2022 (обновлено: 14:03 12.10.2022)
Казахстан ведет переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа
Глава Минэнерго Казахстана сообщил о переговорах с "Газпромом" об увеличении закупок газа
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан ведет предварительные переговоры с "Газпромом" об увеличении закупок газа, перспективный объем может составить до 10 миллиардов кубов, сообщил журналистам глава минэнерго страны Болат Акчулаков в кулуарах Российской энергетической недели.
"Предварительные", - ответил Акчулаков на вопрос о том, ведет ли Казахстан переговоры с "Газпромом" об увеличении поставок газа в страну.
Он пояснил, что конкретные объемы будут зависеть от скорости и широты реализации планов Казахстана по газификации.
"Сейчас считаем пока. От 4 миллиардов кубов. Можно и сейчас, но вообще ближе к 2024-2025 годам. Максимум может в перспективе миллиардов 10 составить. Но мы сейчас планы смотрим", - заключил министр, отвечая на вопрос о возможных объемах и сроках обсуждаемых поставок.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.