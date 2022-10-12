https://ria.ru/20221012/peregovory-1823263385.html

Стала известна необычная деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ

Стала известна необычная деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 12.10.2022

Стала известна необычная деталь на переговорах Путина и президента ОАЭ

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пришел на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в черных кроссовках, обратил внимание корреспондент РИА... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T01:17

2022-10-12T01:17

2022-10-12T01:17

мухаммед бен заид аль нахайян

владимир путин

оаэ

россия

санкт-петербург

в мире

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пришел на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в черных кроссовках, обратил внимание корреспондент РИА Новости.На кадрах с рабочего визита политика в Санкт-Петербург видно, что, помимо спортивной обуви и традиционного арабского кандура, он надел носки Nike. Путин, в свою очередь, появился на встрече в туфлях и деловом костюме с фиолетовым галстуком.Вчера президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным в формате один на один.Это стало их первой личной встречей после избрания Аль Нахайяна на свой пост. Последний раз президенты России и ОАЭ общались по телефону в мае этого года. Тогда стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Путин и Аль Нахайян уделили особое внимание вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

https://ria.ru/20221012/peregovory-1823260287.html

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мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, оаэ, россия, санкт-петербург, в мире