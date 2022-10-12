https://ria.ru/20221012/perchatki-1823520763.html

Тактические перчатки: особенности и правила выбора

Тактические перчатки: лучшие модели, рейтинг, какие выбрать

Тактические перчатки: особенности и правила выбора

Тактические перчатки — практичная деталь мужской экипировки. Они востребованы не только среди военных или бойцов спецназа. В рейтинге самых популярных... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:54

2022-10-12T20:54

2022-10-12T20:54

общество

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Тактические перчатки — практичная деталь мужской экипировки. Они востребованы не только среди военных или бойцов спецназа. В рейтинге самых популярных аксессуаров для спортсменов, охотников или поклонников экстремальных развлечений они также не теряют позиций. Разновидности перчаток (зимние утепленные, с пальцами или без них и т.д.), какие выбрать в зависимости от задачи, лучшие материалы и правила использования - в материале РИА Новости.Тактические перчаткиПервоначально тактические перчатки были созданы для военных и до сих пор служат важной частью защитной экипировки. Их основная задача - уберечь руки от всевозможных повреждений, будь то ожоги, обморожение, удары или порезы. Для этого используются специальные материалы, особые защитные вставки.При этом тактические перчатки не должны мешать военнослужащему выполнять поставленные перед ними задачи. Даже наоборот: с их помощью выполнить задание можно проще и при этом эффективнее. Например, благодаря особым вставкам или используемому материалу такие перчатки могут обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.С течением времени преимущества использования тактических перчаток оценили не только военные, но и представители различных “мирных” сфер: охотники, спортсмены, любители рыбалки, альпинисты, игроки в пейнтбол, поклонники активного отдыха и так далее. Многие фирмы сегодня выпускают для них особые разновидности тактических перчаток, которые по-прежнему надежно защищают пальцы и ладони от термических и механических травм без ущерба для их функциональности. Похожие перчатки существуют даже для детей и подростков.Отличительная особенность хороших тактических перчаток - их высокая износостойкость и, соответственно, долговечность. Качественные перчатки прослужат своему владельцу долго, не теряя при этом своих защитных и других полезных свойств.Зачем нужныДалеко не всегда человеку приходится работать или даже заниматься любимым делом в благоприятных условиях. Так, например, поклонникам зимней рыбалки важно защитить руки от мороза и воды, занимающиеся альпинизмом люди часто имеют дело с веревками, а охотники рискуют порезаться или получить глубокие царапины в лесу, получить ожоги при разведении костра. Для военных, само собой, список потенциальных угроз еще больше.Также тактические перчатки входят в число вещей, которые рекомендуется взять с собой при призыве в рамках частичной мобилизации.Задача тактических перчаток - защитить кожу, мышцы и суставы рук от возможных повреждений, вне зависимости от того, чем именно они могут быть вызваны - неблагоприятными погодными условиями или воздействием внешних факторов.Как выбратьЧтобы тактические перчатки не только хорошо выполняли защитные функции и соответствовали потребностям, были комфортными и безопасными в использовании, при выборе следует учесть несколько нюансов. Прежде всего, конечно, аксессуар стоит подбирать по размеру. Слишком тесные перчатки будут сковывать движения, сидящие чересчур свободно могут спадать. В идеале перед покупкой приглянувшуюся пару стоит примерить.Тактические перчатки могут отличаться по классу защиты: разные модели способны выдержать разную степень и силу повреждения. Еще один важный принцип - прежде чем приступить к оценке и сравнению вариантов, необходимо четко определиться с тем, для каких целей нужны тактические перчатки, в каких условиях будут использоваться, какие функции они должны выполнять.Например, если человеку в тактических перчатках предстоит решить задачи, связанные с мелкой моторикой, нужно помнить, что дополнительные меры защиты (например, утеплители или защита от воды) могут негативно сказываться на эластичности материала либо на подвижности и чувствительности пальцев. Обязательно нужно учитывать сезон: какими бы качественными и удобными ни были бы утепленные модели, летом в них человек вряд ли будет чувствовать себя комфортно. Если перчатки нужны и летом, и зимой, лучше приобрести по отдельной паре для каждого времени года.Во время примерки можно убедиться, что в выбранной модели рукам будет комфортно, а материал, из которого они изготовлены, не вызывает аллергию.Понимание, для чего именно нужны тактические перчатки и от каких опасностей они должны защищать, избавит от лишних расходов - нет смысла переплачивать за функции и характеристики, которые останутся невостребованными.Приобретать тактические перчатки стоит в специализированных магазинах, у официальных производителей или проверенных поставщиков. Так меньше шансов получить дешевую подделку или попросту некачественный товар. Учитывая специфику этого предмета экипировки, в лучшем случае подобная ошибка вызовет сожаление о потраченных впустую деньгах. А в худшем может привести к серьезной травме.ВидыВсе тактические перчатки можно разделить на несколько основных видов. Классификация основывается на том функционале, для которого они предназначены.УниверсальныеПорой перчатки приобретаются не для выполнения какой-то определенной операции, а в качестве многофункционального помощника. Такие модели, которые не обладают специализированными характеристиками, называются “универсальными”. Они обладают основными опциями: защита от порезов и ожогов, хорошее сцепление с поверхностью и так далее.ШтурмовыеШтурмовые модели тактических перчаток подходят для бойцов специальных подразделений и предназначены для выполнения самых разных задач. Так, они не мешают свободно обращаться с оружием, помогают спускаться и подниматься по веревке или выполнять различные манипуляции с металлическими предметами, защищают руки и запястья во время прямого столкновения (когда необходимо наносить удары кулаком) и так далее.Подобная многозадачность обеспечивается особенностями их конструкции: в нужных местах (например, на ладонях или в районе костяшек) используется дополнительная защита.Устойчивые к порезамЗащита от различных повреждений, которые могут нанести рукам острые предметы, актуальна не только для военнослужащих, но и для представителей многих других профессий и увлечений. Охотникам и туристам в лесу тоже нередко приходится использовать холодное оружие, плюс им не помешает защита от заноз.Впрочем, устойчивые к порезам тактические перчатки могут не только защитить руки от травм при использовании колюще-режущих предметов, но и, например, позволяют разбить стекло.УтепленныеУтепленные модели предназначены для использования в условиях низких температур. Большое внимание при этом уделяется тому, чтобы у человека не сильно снижались тактильные ощущения и подвижность кистей рук (однако определенные сложности с этим могут присутствовать).Утепленные тактические перчатки востребованы среди спортсменов и любителей зимней рыбалки. Нередко такие модели дополняются специальными вставками на пальцах, которые позволяют работать с сенсорным экраном, не снимая перчаток.Совместимые с сенсорным экраномДополнения, которые позволяют свободно обращаться с гаджетами, присутствуют не только в утепленных моделях. Такие вставки делаются из особого материала, а их наличие нередко позволяет заметно экономить время (не приходится каждый раз снимать и надевать перчатки, когда нужно прочитать сообщение или ответить на звонок).ВодостойкиеЕсли в процессе эксплуатации тактических перчаток предполагается контакт с водой, лучше выбрать модели из водоотталкивающего материала. Основной недостаток таких перчаток - используемые для защиты от воды мембраны могут увеличивать размер аксессуара, а также снижать чувствительность и ловкость движений.Для работы с веревкойТем, кто по долгу службы или в рамках хобби вынужден часто контактировать с веревками, проблема мозолей или ожогов на руках знакома не понаслышке. Тактические перчатки, предназначенные для работы с веревкой, имеют усиленную часть со стороны ладони, которая защищает кожу рук от трения.С пальцамиВ ситуациях, когда человеку необходима надежная защита всей руки, хорошим выбором станут тактические перчатки с пальцами. При выборе таких моделей нужно обратить внимание на наличие хорошей вентиляции, убедиться, что материал перчаток будет при необходимости отводить влагу от кожи. Это важно для того, чтобы руки в процессе эксплуатации не потели и, как следствие, не скользили.Без пальцевНередко выполнение поставленной перед человеком задачи требует более высокой ловкости движений или точных тактильных ощущений. Это актуально как для представителей некоторых видов спорта, так и для военных (например, в процессе стрельбы). Для этих целей предназначены тактические перчатки без пальцев. В отдельных моделях открытыми остаются не все, а только несколько пальцев. Основная часть руки при этом защищена от травм и возможных повреждений.С кастетомТактические перчатки со встроенным кастетом представляют собой аксессуар, в котором костяшки на руке прикрываются специальной вставкой, выполненной из пластика, карбона или другого прочного материала. Такая вставка необходима для того, чтобы защитить эту часть руки, если дело дойдет до прямого контакта (проще говоря - если придется наносить удар) или есть вероятность падения, например, на асфальт.МатериалТактические перчатки могут быть выполнены из самых разных материалов. Главное - компоненты должны быть достаточно прочными, чтобы обеспечить нужный уровень защиты и с честью выдержать все выпадающие на долю перчаток испытания.КожаТактические перчатки могут быть выполнены как из натуральной, так и из искусственной кожи.Так, изделия из природного материала прекрасно сидят на руке и защищают и от внешних опасностей, и от плохой погоды. Однако есть у этого материала и весомый недостаток - чтобы высушить промокшую перчатку, понадобится много времени. Очень часто натуральную кожу используют в сочетании с синтетическими материалами, например, усиливая с ее помощью защиту в тех местах, где это наиболее необходимо.Искусственная кожа также чаще всего применяется в комбинации с другими материалами. Чем хороши такие перчатки - это отсутствие нежелательного скольжения при контакте с изделиями из металла.КевларОдними из самых качественных являются перчатки из кевлара - высокопрочного синтетического материала, который не боится огня, острых предметов и так далее. По своим свойствам этот материал не уступает, а в чем-то и превосходит многие металлы (считается, что кевлар прочнее стали).НеопренЛегкий и прочный неопрен активно используется для производства тактических перчаток. Изделия из этого материала можно применять там, где нужна защита от воды, при этом они прекрасно сохраняют тепло и устойчивы к различным повреждениям.НейлонЕще один синтетический материал, который используется при производстве тактических перчаток. Нейлон отличается прочностью и при этом способен выдержать множество стирок, успешно избежав при этом деформации, приятен на ощупь и очень эластичный.ПолиэстерОдин из самых распространенных материалов. Он не деформируется, достаточно легкий, но плотный и прочный. Считается, что вещи из полиэстера прекрасно отводят пот и влагу от кожи, при этом, в зависимости от состава изделия, вполне могут защищать от воды. Еще одно преимущество - даже если полиэстер намокнет, он все равно не будет скользить, а потому в изделиях из этого материала вполне можно полноценно функционировать (удерживать в руках и, например, переносить различные предметы и оборудование).СпандексХорошая эластичность присуща и такому материалу как спандекс. Для того, чтобы перчатки могли растягиваться и хорошо садились на руку, в материал нередко добавляется спандекс. В чистом виде его практически не используют.ПроизводителиПошивом тактических перчаток военного, спортивного, туристического и прочих назначений занимается много производителей в разных странах мира. В числе наиболее известных зарубежных фирм, чья продукция пользуется популярностью на рынке - "Mechanix", "Oakley" и "Blackhawk!", "Helikon-Tex", "Mil-tec" и многие другие. Сегодня на рынке можно найти и тактические перчатки российского производства, например, "Pyramex".Правила эксплуатацииТак как тактические перчатки нередко предназначены для использования в экстремальных условиях, то они создаются из материалов, которые весьма неприхотливы в уходе. Но это не значит, что данный предмет экипировки вовсе не нуждается ни в чистке, ни в других “гигиенических” процедурах”.Для каждого материала существуют свои методы борьбы с загрязнениями. Так, перчатки из кожи нельзя промывать под сильной струей проточной воды, лучше - удалять с них загрязнения лишь слегка влажной тканью или щеткой.Даже если перечень характеристик выбранной пары обещает защиту от порезов, огнеупорность и так далее, не стоит в прямом смысле слова испытывать перчатки на прочность и нарочно подвергать их испытаниям огнем, острием и другими потенциально травмоопасными факторами.Советы по правильной посадке перчатокПодбирая идеальную пару тактических перчаток, необходимо ориентироваться на свои ощущения. Перчатки должны сидеть плотно, но не должны сдавливать руки, мешать движениям, быть удобными.Если человек намерен не просто носить перчатки для защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, но и использовать при этом какое-либо оборудование или спортинвентарь, по возможности эти вещи можно взять с собой на примерку. Это позволит убедиться, что в перчатках можно будет без проблем выполнять все необходимые действия.Во время примерки и перед покупкой нужно обратить внимание, есть ли на перчатках возможность регулировать размер. Это можно делать, к примеру, при помощи ремней и липучек на запястьях. С их помощью можно дополнительно зафиксировать перчатку на руке, чтобы она сидела более плотно. Если таких липучек на перчатках нет, нужно, чтобы перчатка идеально подходила по размеру.В процессе эксплуатации перчатки зачастую растягиваются, а потому внимание стоит уделять не только ширине, но и длине этого аксессуара.

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https://radiosputnik.ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822736335.html

https://sn.ria.ru/20221012/volontery-1823521992.html

https://ria.ru/20221005/puteshestviya-1821722539.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, частичная мобилизация в россии