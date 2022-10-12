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В ЕС согласовали непризнание паспортов России с новых территорий - РИА Новости, 12.10.2022
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В ЕС согласовали непризнание паспортов России с новых территорий
В ЕС согласовали непризнание паспортов России с новых территорий - РИА Новости, 12.10.2022
В ЕС согласовали непризнание паспортов России с новых территорий
Постпреды стран ЕС на заседании COREPER II в среду согласовали позицию о непризнании паспортов РФ, выданных на территориях, которые они считают "оккупированными РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:24
2022-10-12T13:24
в мире
украина
грузия
россия
евросоюз
совет ес
twitter
референдумы на освобожденных территориях
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Постпреды стран ЕС на заседании COREPER II в среду согласовали позицию о непризнании паспортов РФ, выданных на территориях, которые они считают "оккупированными у Украины и Грузии", такие документы после принятия соответствующего решения не будут действительны для выдачи виз и въезда в шенгенское пространство, следует из заявления председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Чехии."Постпреды согласовали свою позицию о непризнании российских паспортов на оккупированных территориях Украины и Грузии. Они не будут действовать при получении виз или въезде в шенгенское пространство", - говорится в заявлении председательства Чехии в Twitter.В распространенном заявлении постпредов сообщается также, что теперь может быть запущено обсуждение по данному вопросу между Советом ЕС и Европейским парламентом."Это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную агрессию со стороны России против Украины, а также практику РФ по выдаче заграничных паспортов России жителям оккупированных регионов", - указывается в заявлении.Таким образом, согласно планам ЕС, документы, выданные на этих территориях, не будут считаться действительными и не будут приниматься для получения шенгенских виз и пресечения границ шенгенского пространства.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/italiya-1821149227.html
https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822974068.html
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в мире, украина, грузия, россия, евросоюз, совет ес, twitter, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Украина, Грузия, Россия, Евросоюз, Совет ЕС, Twitter, Референдумы на освобожденных территориях
13:24 12.10.2022
 
В ЕС согласовали непризнание паспортов России с новых территорий

Постпреды стран ЕС согласовали непризнание паспортов России с новых территорий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПаспорт России
Паспорт России - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Паспорт России. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Постпреды стран ЕС на заседании COREPER II в среду согласовали позицию о непризнании паспортов РФ, выданных на территориях, которые они считают "оккупированными у Украины и Грузии", такие документы после принятия соответствующего решения не будут действительны для выдачи виз и въезда в шенгенское пространство, следует из заявления председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Чехии.
"Постпреды согласовали свою позицию о непризнании российских паспортов на оккупированных территориях Украины и Грузии. Они не будут действовать при получении виз или въезде в шенгенское пространство", - говорится в заявлении председательства Чехии в Twitter.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 13:49
МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов
В распространенном заявлении постпредов сообщается также, что теперь может быть запущено обсуждение по данному вопросу между Советом ЕС и Европейским парламентом.
"Это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную агрессию со стороны России против Украины, а также практику РФ по выдаче заграничных паспортов России жителям оккупированных регионов", - указывается в заявлении.
Таким образом, согласно планам ЕС, документы, выданные на этих территориях, не будут считаться действительными и не будут приниматься для получения шенгенских виз и пресечения границ шенгенского пространства.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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В миреУкраинаГрузияРоссияЕвросоюзСовет ЕСTwitterРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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