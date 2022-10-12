В Госдуме попросили Шойгу разъяснить, утвержден ли порядок отсрочек
Депутат ГД Останина попросила главу МО Шойгу разъяснить, утвержден ли порядок отсрочек
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила министру обороны России Сергею Шойгу правительственную телеграмму, попросив дать поручение официально разъяснить военкоматам и гражданам, что есть утвержденный в начале октября порядок предоставления отсрочек, телеграмма размещена в Telegram-канале парламентария.
Там отмечается, что в комитет поступило более 100 обращений об отказе комиссариатов руководствоваться нормами, "предусмотренными Порядком предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации от 4 октября 2022 года, утвержденным начальником Генерального штаба...". Как указывает Останина со ссылкой на обращения людей, "военкоматы отрицают наличие такого Порядка". В итоге, по ее словам, "продолжается мобилизация граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, особенно... имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет и граждан, имеющих на иждивении детей-инвалидов".
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Кужугетович (Шойгу - ред.), во избежание неоправданного повышения социального недовольства, дать поручение официально разъяснить в публичном пространстве военным комиссариатам и гражданам наличие указанного Порядка, регламентирующего получение гражданами отсрочек", - сообщается в тексте документа.
Как информировали в Минобороны 4 октября, Шойгу поручил Генштабу ВС РФ довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.
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