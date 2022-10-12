https://ria.ru/20221012/otsrochki-1823530736.html

В Госдуме попросили Шойгу разъяснить, утвержден ли порядок отсрочек

В Госдуме попросили Шойгу разъяснить, утвержден ли порядок отсрочек - РИА Новости, 12.10.2022

В Госдуме попросили Шойгу разъяснить, утвержден ли порядок отсрочек

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила министру обороны России Сергею Шойгу правительственную телеграмму, попросив дать поручение... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:08

2022-10-12T21:08

2022-10-12T21:08

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

украина

госдума рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина направила министру обороны России Сергею Шойгу правительственную телеграмму, попросив дать поручение официально разъяснить военкоматам и гражданам, что есть утвержденный в начале октября порядок предоставления отсрочек, телеграмма размещена в Telegram-канале парламентария.Там отмечается, что в комитет поступило более 100 обращений об отказе комиссариатов руководствоваться нормами, "предусмотренными Порядком предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации от 4 октября 2022 года, утвержденным начальником Генерального штаба...". Как указывает Останина со ссылкой на обращения людей, "военкоматы отрицают наличие такого Порядка". В итоге, по ее словам, "продолжается мобилизация граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, особенно... имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет и граждан, имеющих на иждивении детей-инвалидов"."Прошу Вас, уважаемый Сергей Кужугетович (Шойгу - ред.), во избежание неоправданного повышения социального недовольства, дать поручение официально разъяснить в публичном пространстве военным комиссариатам и гражданам наличие указанного Порядка, регламентирующего получение гражданами отсрочек", - сообщается в тексте документа.Как информировали в Минобороны 4 октября, Шойгу поручил Генштабу ВС РФ довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.

https://ria.ru/20221011/proekt-1823236859.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, россия, украина, госдума рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии