https://ria.ru/20221012/otladka-1823333934.html
Процесс частичной мобилизации еще предстоит наладить, заявил Песков
Процесс частичной мобилизации еще предстоит наладить, заявил Песков - РИА Новости, 12.10.2022
Процесс частичной мобилизации еще предстоит наладить, заявил Песков
Какие-то проблемы при проведении частичной мобилизации в РФ уже решены, что-то еще нуждается в доработке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:23
2022-10-12T12:23
2022-10-12T12:23
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Какие-то проблемы при проведении частичной мобилизации в РФ уже решены, что-то еще нуждается в доработке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Меры принимаются по ходу при проведении частичной мобилизации. Конечно, что-то исправлено, что-то еще предстоит наладить", - сказал Песков журналистам.Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил РИА Новости, что негативные тенденции мобилизационных мероприятий в значительной степени преодолены.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Процесс частичной мобилизации еще предстоит наладить, заявил Песков
Песков о негативных тенденциях при мобилизации: что-то еще предстоит наладить