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В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным
В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным
Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал отказ Владимира Зеленского вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным крылатой фразой: "никогда не РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:08
2022-10-12T17:08
2022-10-12T18:06
политика
юрий ушаков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал отказ Владимира Зеленского вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным крылатой фразой: "никогда не говори "никогда"."Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: "никогда не говори никогда", - сказал Ушаков журналистам.
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политика, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин, россия
Политика, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
17:08 12.10.2022 (обновлено: 18:06 12.10.2022)
В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным
Помощник президента России Ушаков не исключил переговоры Путина и Зеленского в будущем