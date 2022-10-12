https://ria.ru/20221012/otkaz-1823452206.html

В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным

В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным - РИА Новости, 12.10.2022

В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал отказ Владимира Зеленского вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным крылатой фразой: "никогда не РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:08

2022-10-12T17:08

2022-10-12T18:06

политика

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал отказ Владимира Зеленского вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным крылатой фразой: "никогда не говори "никогда"."Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: "никогда не говори никогда", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823354982.html

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политика, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин, россия