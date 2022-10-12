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В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным - РИА Новости, 12.10.2022
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В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным
В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным
Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал отказ Владимира Зеленского вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным крылатой фразой: "никогда не РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:08
2022-10-12T18:06
политика
юрий ушаков
владимир зеленский
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал отказ Владимира Зеленского вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным крылатой фразой: "никогда не говори "никогда"."Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: "никогда не говори никогда", - сказал Ушаков журналистам.
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политика, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин, россия
Политика, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
17:08 12.10.2022 (обновлено: 18:06 12.10.2022)
 
В Кремле прокомментировали отказ Зеленского вести переговоры с Путиным

Помощник президента России Ушаков не исключил переговоры Путина и Зеленского в будущем

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал отказ Владимира Зеленского вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным крылатой фразой: "никогда не говори "никогда".
"Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: "никогда не говори никогда", - сказал Ушаков журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
13:29
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ПолитикаЮрий УшаковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
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