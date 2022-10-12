https://ria.ru/20221012/opek-1823427330.html
Глава Минэнерго Казахстана назвал соглашение ОПЕК+ действенным инструментом
Глава Минэнерго Казахстана назвал соглашение ОПЕК+ действенным инструментом - РИА Новости, 12.10.2022
Глава Минэнерго Казахстана назвал соглашение ОПЕК+ действенным инструментом
Соглашение ОПЕК+ - это достаточно действенный инструмент, позволяющий обеспечивать стабильное функционирование нефтяного рынка, и поэтому Казахстан поддержал... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:22
2022-10-12T16:22
2022-10-12T16:22
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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Соглашение ОПЕК+ - это достаточно действенный инструмент, позволяющий обеспечивать стабильное функционирование нефтяного рынка, и поэтому Казахстан поддержал решение о продлении действия соглашения, заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков."Считаем, что это (соглашение ОПЕК+ - ред.) - достаточно действенный инструмент именно для стабилизации и недопущения дисбалансов на рынке, чтобы (его участники - ред.) могли правильно планировать и правильно инвестировать", - отметил он на пленарной сессии "Российской энергетической недели", комментируя позицию Казахстана в отношении соглашения в целом и решения о сокращении добычи, принятого на недавнем заседании в Вене.Ранее нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на встрече в австрийской столице договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки начиная с ноября и продлили соглашение до конца следующего года.По мнению Акчулакова, "это было достаточно взвешенное решение, поэтому и было принято решение о продлении действия соглашения ОПЕК+ на один год, мы его тоже поддержали"."Стабилизация рынка - это главный постулат. Для стран, производящих нефть, и для членов ОПЕК, и тех, кто входит в соглашение ОПЕК+, все-таки важна стабильность рынка и возможность строить планы по развитию отрасли", - пояснил также чиновник.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221005/neft-1821797726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, казахстан, опек, вена, москва, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, опек+
Экономика, Казахстан, ОПЕК, Вена, Москва, Цены на нефть, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, ОПЕК+
Глава Минэнерго Казахстана назвал соглашение ОПЕК+ действенным инструментом
Глава Минэнерго Казахстана Акчулаков назвал соглашение ОПЕК+ действенным инструментом
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Соглашение ОПЕК+ - это достаточно действенный инструмент, позволяющий обеспечивать стабильное функционирование нефтяного рынка, и поэтому Казахстан поддержал решение о продлении действия соглашения, заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков.
"Считаем, что это (соглашение ОПЕК+ - ред.) - достаточно действенный инструмент именно для стабилизации и недопущения дисбалансов на рынке, чтобы (его участники - ред.) могли правильно планировать и правильно инвестировать", - отметил он на пленарной сессии "Российской энергетической недели", комментируя позицию Казахстана в отношении соглашения в целом и решения о сокращении добычи, принятого на недавнем заседании в Вене
.
Ранее нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на встрече в австрийской столице договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки начиная с ноября и продлили соглашение до конца следующего года.
По мнению Акчулакова, "это было достаточно взвешенное решение, поэтому и было принято решение о продлении действия соглашения ОПЕК+ на один год, мы его тоже поддержали".
"Стабилизация рынка - это главный постулат. Для стран, производящих нефть, и для членов ОПЕК, и тех, кто входит в соглашение ОПЕК+, все-таки важна стабильность рынка и возможность строить планы по развитию отрасли", - пояснил также чиновник.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.